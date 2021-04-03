「希望兒子沒有痛」...太魯閣殉職司機母親心碎　中市府發慰問金

記者徐政璿／台北一台中報導

台鐵太魯閣號2日上午發生列車出軌意外，目前已造成50死，是近半世紀以來最嚴重事故。不幸罹難的袁姓司機母親表示，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息，相當痛心，「希望兒子沒有痛」。

▲台中市長盧秀燕、立委江啟臣探望太魯閣號身故司機家屬。（圖／台中市府提供）

袁姓司機員33歲，為台中豐原人，結婚才1年多，尚無小孩，他2016年進入台鐵，2017年擔任助理司機員，2019年開始獨立駕駛，擔任司機員僅2年的時間。

台中市長盧秀燕接獲消息後，隨即請豐原區公所慰問家屬，並於晚間結束公務行程後趕赴司機員豐原家中關心及致贈慰問金。盧秀燕強調，市府會一起幫助家人度過難關。

看見盧秀燕到來，高齡71歲的袁媽媽感到慰藉，並表示兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息，相當痛心，「希望兒子沒有痛」。

民政局表示，經查此次台鐵太魯閣號408車次出軌事故中，不幸身故的袁姓司機員為台中豐原人；盧秀燕今晚前往慰問家屬前，已先請豐原區公所派員至司機豐原家中關懷，隨時協助後續相關事宜，盼共同助家屬度過難關。

民政局稍早也已請全市各里里長協助調查，掌握里內有無民眾搭乘此班列車；民政局表示，若民眾已獲知有市民搭乘此列車，亦請主動通報里長，市府將提供相關慰助及行政協助。

社會局則指出，此案花蓮縣政府已啟動社工關懐，市府持續與衛福部保持聯繫，掌握傷亡名單是否有台中市民，社會局將立即啟動關懷機制，提供急難救助，並由社工1對1關懷訪視慰問，協助家屬相關事宜及連結資源。

本次發生事故的是第408車次列車，是2日從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

原本在1日下午時，罹難人數一度傳出達54人，經現場搜救人員檢視遺體狀況、位置確認為51人。花蓮地檢署表示，另有2袋屍塊、半具遺體待確認及1人卡車底。

▼太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼事故現場，屍塊運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號撞上工程車導致出軌，車頭整個被削掉剩一半。（圖／翻攝記者爆料網）