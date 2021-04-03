捷運總站夜市人潮擠爆！ 警2小時開30張違停紅單

▲捷運總站夜市今日復業，不到一個半小時人潮就擠爆，四個出入口管控。（圖／翻攝捷運總站夜市臉書）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

去年風光開幕的台中總站夜市因執照問題遭勒令停業100多天，今4月3日復業，夜市名稱也改為捷運總站夜市。不到5點鐘夜市就出現大批人潮，儘管事前業者不斷呼籲遊客搭乘捷運逛夜市，但停車亂象警方短短2小時就開出30張紅單。

捷運總站夜市3日下午天色未暗人潮湧現，儘管業者不斷呼籲民眾勿隨便停車，但5點半警方就開出第一張罰單，一輛價值200萬元的AMG C43賓士車違停紅線遭開單。總站捷運夜市也在臉書上直播現場人潮情況，約莫6點半就舉牌表示人潮已即將達到壅塞，建議尚未入內的人群稍後再入場，也疾呼民眾多搭乘捷運逛夜市，避免又造成交通問題引發民怨。

▲民眾抱怨停車場數量不足，且標示不清。（圖／民眾提供）



民眾抱怨，夜市旁200米的露天停車場，指標表示不清，僅有3到4位人員拿著指揮棒指揮交通，無法應付龐大車潮，疏導不力，根本不知道出口在哪，直到6點半左右，出口旁的敦富一街，路旁紅線佔滿違停車輛，讓經過的汽車險象環生。

經發局副局長李逸安也在7點鐘前往稽查，李逸安表示，交通擁擠較上次改善，業者確實按照改善計畫執行，但環境清潔仍須加強，遊客隨手丟垃圾、攤商周邊環境等問題依舊存在，另外包括部分熟食業者油煙排放設備沒有到位，會要求業者改善，以避免影響周邊環境跟住家安寧。

▲天色未暗，捷運總站夜市就湧入大批民眾。（圖／民眾提供）



警方表示，安排勤務疏導時段為晚上7時到11時，於松竹路與北屯路、松竹路與敦富路、松竹路與旱溪西路以及敦富路與敦富一街等四個路口派警力輪替，現場另安排交通稽查5名，並視情況安排6到13名義交協助管制，預估人潮尖峰為晚上7時到10時，預估人潮約6000人左右

去年總站夜市開幕時，當時人潮眾多造成交通壅塞、汽機車違規停放，而鄰近夜市的美式賣場好市多擔心夜市人潮為求方便，將車輛停進賣場，宣布今天起汽車、機車要進好市多都得出示會員卡才能停車；捷運公司也說將請警方加強取締，以防機車亂停擋住捷運乘客進出。

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