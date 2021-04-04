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社會 社會焦點 保障人權

獨／嫩妹熟睡慘被脫衣拍裸照！他LINE傳炫耀　噁男2人組慘況曝

▲桃園市賴姓男子遭女下屬提告，從2019年至2020年間涉嫌對女子在車上或公司廁所等處，強制性侵多達30次之多。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女子邀友人到家裡，對方竟趁她熟睡時拍裸照。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

引狼入室！黃姓嫩妹邀梁姓男子與陳姓友人（另行審結）來家裡作客，自己在房間熟睡時竟遭2人分工，一個脫衣、一個拍下胸部及下體照。梁男隔年用LINE傳給黃姓女子炫耀，消息轉到李女耳中，氣到對2人提告。台中地院審結，依共同犯竊錄他人身體隱私部位罪判處6月，易科罰金18萬元。全案可上訴。

判決書指出，從事廣告業的梁姓男子與陳姓友人（另行審結）都是李女的朋友。2018年9月某日，2人見李女在自己的房間睡著，由陳負責拉開李女的衣服和內褲，梁則拿手機拍下李女酥胸及下體特寫照片各1張，得逞後再幫李女穿回衣物，以為神不知鬼不覺。

梁男隔年2月某日傍晚，疑似因為好玩，竟透過LINE跟黃姓女子聊天時主動提到說「那我給你看個東西」、「不要好了，當面…，我怕會有紀錄」、「這會犯法」，黃女回說「相信我吧）」，梁男才說，「好，保護我，別讓我抓去關」，接著就將李女的2張裸照傳給黃，並說「啊你要存就存，傳完我收回」，黃才知道李女遭人拍裸照，並存下照片。

黃女在今年7月某日凌晨，跟李女認識的王姓男子提到此事，並用自己的手機秀給王男看那兩張照片。王男發現不對，趕緊跟李女說出此事，李女才知道自己遭朋友偷拍，委由律師對梁、陳2人提告。

梁男雖坦承犯行，但辯稱他印象中只有拍1張胸部照片，沒有拍下體，之後又稱，當時有傳2張，但應該沒有下體照片，但法官並不採信他的說法。

法官認為梁男的行為不僅侵害告訴人隱私，破壞對朋友的信任，已造成心理傷害。梁男判決前也沒有跟對方調解或和解賠償，念在他最後坦承犯行，依共同犯竊錄他人身體隱私部位罪判處6月，可易科罰金；被害人控告散布部分，刑法規範是對不特定人或特定多數人散發傳布，梁男僅一對一，並在黃女保證保密下傳送，難以認定有散布，梁男這部分無罪。

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