快訊／總站捷運夜市重開業！才30分鐘　賓士AMG違停吃首張罰單

▲總站捷運夜市才開業半小時，一輛百萬賓士違停遭開第一張罰單。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

去年風光開幕的台中總站夜市因執照問題遭勒令停業100多天，今晚（3日）復業，夜市名稱也改為捷運總站夜市。不到5點鐘、天未黑，夜市就出現不少人潮，警方也預估今晚將有6000人湧入，5點半警方就開出第一張罰單，一輛價值200萬元的AMG C43賓士車違停紅線遭開單。

警方表示，預估今晚將有6000人湧入逛夜市，現場除了安排交通稽查5名警力外，並視情況安排6到13名義交協助管制，預估人潮尖峰為7點到10點鐘。

去年總站夜市開幕時，當時人潮眾多造成交通壅塞、汽機車違規停放。鄰近夜市的美式賣場好市多擔心夜市人潮為求方便，將車輛停進賣場，宣布今天起汽車、機車要進好市多都得出示會員卡才能停車；捷運公司也說將請警方加強取締，以防機車亂停擋住捷運乘客進出。

總站捷運夜市也在臉書上直播現場人潮情況，表示若場內人潮已即將達到壅塞，夜市四個出入口的人員將會「提出警示牌」告知，建議尚未入內的人群稍後再入場，也疾呼民眾多搭乘捷運逛夜市，避免又造成交通問題引發民怨。

▲總站捷運夜市才開業半小時，已有不少民眾前往逛夜市。（圖／記者鄧木卿攝）