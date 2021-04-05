生命最後仍努力煞車！　駕駛工會哀悼「淳修、沛峰任務解除了」

▲太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光，10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）



記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，造成50人死亡、202人受傷，司機員袁淳修和助理司機員江沛鋒也不幸罹難。全國火車駕駛產業工會發文悼念表示，兩人克盡司機本分直到最後一刻，英勇的行為讓人感到驕傲與不捨，最後並向兩人喊話「淳修、沛峰任務解除了！」我們以您們為傲。

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▲全國火車駕駛產業工會發文哀悼太魯閣號不幸罹難的2名駕駛。（圖／全國火車駕駛產業工會）

火車駕駛工會指出，一場突如其來的橫禍，奪走了兩位菁英的生命，被迫必須在最輝煌的生命時刻畫上了休止符！這是我們所不能接受的，也不願相信的事實。

您們英勇的行為，讓身為司機員的我們感到驕傲與不捨！從生還的旅客口中聽到，在驚恐中還能感受到您們盡力的想將傷害降低，克盡司機本份直到最後一刻，這讓我們多麼的動容與感動，將司機員的專業價值表現的如此徹底。

工會表示，為了不再讓憾事發生，從悲痛中記取教訓，我們將更堅定的捍衛行車安全信念，一條安全回家的路，不僅僅是對大眾的責任，也是我們對摯愛的親人們的一種承諾。最後也向兩人喊話「謝謝您們！淳修、沛峰任務解除了！」。

▲事發當下眾人互相伸出援手逃難。（圖／消防署指揮中心提供）



太魯閣號事故過後，生還者也需要花很多時間重建心理、撫平創傷，一名乘客回憶起當天景象，「有很多悲傷、遺憾、但看見更多的是感恩」，雖然2名駕駛在意外中不幸離世，不過一定也盡了最大努力將傷害降低，「相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來。」

網友留言，「謝謝您以感恩的心，溫暖報導事故現場，少了驚恐、少了抱怨，只有感恩與祝福」、「看到最後司機那一段，真的眼淚就把持不住了。」一名自稱當時也在第三節車廂的網友回應，「我的感想也跟你一樣，一直感受到大家的互助與溫暖。我們都不知道發生什麼事，但大家都只想著幫助彼此。」