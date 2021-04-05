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社會 社會焦點 保障人權

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▲乘客拍下李義祥身邊一堆人，戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

記者張靖榕／綜合報導

太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車，釀成50死200傷的慘劇，台鐵工程承攬商義祥工業社老闆李義祥因可能滅證串供，原先50萬元交保裁定被取消，4日晚間被帶回羈押，不得與外界聯絡。4日公開的照片中，李義祥被事故乘客拍到和另一名男子站在邊坡上，網上陰謀論四起，認為事發後還待在現場觀看，也未幫忙乘客脫困或報警救人，原因就是「在遠處欣賞自己的傑作」。

一名乘客在事故後隨手拍下的邊坡畫面，正好捕捉到李義祥與一旁的深藍上衣友人，在邊坡上朝下看，兩人沒有過多動作或驚慌，也並未下來幫助乘客脫困等，「當下不知道他是誰，以為是來救援的，結果看新聞才知道...。」有目擊者指出，李義祥除了沒有馬上求援外，甚至還疑似開著工地上另一輛工程車跑了，留下其他員工在現場。

▲台鐵意外事故台東兩家人先悲後喜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲工程車滑落邊坡釀台鐵史上最慘重傷亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

PTT網友也相當關注事件進展，看見李義祥現身邊坡上的關鍵照片新聞後，一人好奇詢問「李義祥站在山坡上，是在看什麼？」網友紛紛揣測，「犯人站在遠處欣賞自己的傑作，柯南都這樣演」、「縱火的都會裝圍觀群眾在旁邊看啊」、「會不會故意的啊？」

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▲▼當天與李義祥一同在工地的至少4、5名工人，其中一人下到軌道上查看情況。（圖／民眾授權提供）

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

事實上部分網友偏向陰謀論傾向的猜測，目前調查進度中並無明顯支持此項論點的證據。此外，拍下李義祥照片的乘客，其哥哥也將其他照片提供給《ETtoday新聞雲》，畫面中顯示除了原先與李義祥出現在邊坡上的一名男子外，當天還有4、5名工人在現場，顯然與台鐵「一人巡邏工地」的說法不同，還有工人下來至軌道上混跡在較早脫困的乘客間，查看車禍嚴重程度。

▲▼李義祥被解送看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥被解送看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

至於李義祥交保決定被取消，根據花蓮地院說明，檢察官認為被告過失致死罪罪嫌重大，且本案廠及監造單位關係者多，被告與施工廠商等地關係為何仍有待分析和了解，並考量其過去指示員工利用電繪軟體「小畫家」偽造修圖以領取工程款項，「足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人可能，若非予羈押，顯難進行追訴，因而有羈押必要。」

花蓮地院決定出爐後，李義祥4日晚間起被羈押2個月，期間禁止接見、通信及受授物件。

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