台鐵花蓮罹難蔡姓女憲兵　歸仁分局警備車前導下移靈台南

▲台南市歸仁分局警車前導下，蔡女移靈回台南，下午2時左右先抵台南關廟住處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵花蓮重大交通事故罹難的台南市籍蔡姓女憲兵，在台南市警歸仁分局警備車前導下，5日下午移靈台南市立殯儀館，市府並開設光德廳供蔡、程2位罹難者設置靈堂，程姓罹難者預計6日移靈回台南。

台鐵408車次太魯閣號發生出軌意外，造成50人死、200人受傷慘劇，台南市長黃偉哲指示各單位積極協助2位台南市籍罹難者家屬辦理喪葬事宜，市警歸仁分局4日晚上7時許，派警車從台南出發前往花蓮待命，5日上午7時至花蓮縣殯儀館，擔任移靈前導車，帶蔡姓罹難者返回台南市立殯儀館。

台南市警局表示，歸仁分局關廟分駐所警員劉永德、蔡昆達，駕駛警備廂型車前往花蓮協助移靈，並擔任移靈前導車，蔡女家屬共將有5人前往帶蔡女回家，其中2人會搭乘靈車、3人搭乘歸仁分局警備車。

▲台南市長黃偉哲於上午前往蔡姓女憲兵家慰問阿媽，請節哀順變，市府會提供家屬協助。（圖／記者林悅翻攝）

5日上午在歸仁分局警車前導下，蔡女移靈回台南，預計下午2時左右先抵台南關廟住處繞行後，前往台南市立殯儀舘，預計2時30分至3時抵達台南市立殯儀館，因蔡女前為台南憲兵隊上兵，台南憲兵隊將派30-40位隊員在門口接引蔡女，惟因守靈室全滿，台南市立殯儀館將開放光德廳供蔡、程設置靈堂，這部分已獲兩方家屬同意，另程姓罹難者，預計將於6日移靈回台南。

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