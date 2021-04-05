50罹難者49人身分查出！台鐵8日先發250萬補償金　行李財損賠1萬

▲太魯閣號事故現場後續。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死的慘劇，目前罹難者名單有49人已確認。台鐵今（5）日表示，部分補償金250萬元，預計4月8日起可由各別關懷員代為先行領取交付，旅客若有財物損失者，如行李、物品無法尋獲，依現行規定以1萬元為限，超過者須舉證陳報，並以個案處理。

0402事故發生後，交通部及台鐵局第一時間成立災害應變中心，也設立關懷小組，由臺鐵局同仁進駐並與公路總局支援協作，建立與家屬一對一窗口，提供交通、住宿以及後續醫療、理賠等必要協助，與長期聯繫慰問等相關事宜處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太魯閣號事故現場後續。（圖／台鐵提供）

針對50名罹難者後續喪葬部分，台鐵表示，這次事故大體修補、穿壽衣、化妝，由中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會無償處理；相關禮儀由台鐵局委託中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會協助辦理，並於花蓮及台東設置臨時靈堂，地方葬儀商業同業公會無償吸收靈車棺木、骨灰罐運送費用，另殯儀館場地及大體火化規費由地方公所依規無償負擔。



為因應家屬不同之宗教信仰，靈堂會根據配合需求布置，並由全國葬儀公會聯合會統一辦理。另棺木、骨灰罐有民間團體願意無償提供，可透過關懷員協助洽中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會聯繫處理。

▲太魯閣號事故現場後續。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，將針對罹難者家屬先發放補償金530萬，其中250萬元，預計4月8日起可由各別關懷員代為先行領取交付，另有慰問金10萬，賠償金將和家屬協商後訂之。

受傷者，以醫生診斷證明作為判斷依據，醫療補助費全額給付，慰問金5千元，賠償金將和本人或家屬協商後訂之。至於財物損失者，如行李、物品無法尋獲，依現行規定以1萬元為限，超過者須舉證陳報，並以個案處理。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來