衛福部成立「太魯閣號專戶」遭罵翻　蔡英文：賠償支出非愛心捐款

記者蕭羽耘／台北報導

太魯閣號408次翻車釀50死意外，衛福部隨即於3日設立賑災專戶接受民眾捐款，引發撻伐聲浪，質疑政府設立專戶的正當性。對此，總統蔡英文今天澄清，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理，相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。

▲蔡英文3日赴花蓮探視傷患、替醫護打氣，並向逝者上香致哀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



今天是翻覆意外發生第4天，蔡英文在臉書表示，台鐵太魯閣號的不幸事故，大家都同感哀慟，而台灣各界透過種種善行義舉和捐款，展現出台灣社會良善的互助力量，也令人感動。

為了回應各界的愛心，蔡英文說，衛福部依法成立賑災專戶，希望將大家的愛心以公開透明、專款專用的方式，協助事故的傷者及罹難者家屬， 在後續醫療、復健、生活上，有多一份的支持，自己也決定以個人身分，捐出一個月所得到衛福部賑災專戶。

至於衛福部成立專戶募款惹議，蔡英文嚴正強調，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理，相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。

▼「衛福部憑什麼資格成立捐款專戶」的貼文在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook）

