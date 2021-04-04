林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，林佳龍抵達。（圖／記者楊詩益攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

台鐵太魯閣號翻覆釀50死，交通部長林佳龍在各界壓力下向政院、總統府請辭。對此，民進黨立委林俊憲今天喊話，善後優先、堅守崗位才是真正的負責，這個時間點若辭職以示負責，其實是最不負責的表現。

台鐵出軌事故已進入第三天，林俊憲今天在臉書表示，目前現場清理和復原仍在進行中，不過由於路線受損嚴重，預計要到4月20日勘驗確認現場安全無虞後才會通車。

他指出，發生了這麽嚴重的意外，大家的心情非常悲痛，除了針對造成意外的人員究責外，交通部身為台鐵的主管機關，確實也應負起政治責任，因此，出現了要求部長辭職的聲音。「但我認為現在這個時間點若辭職以示負責，其實是最不負責的表現。」

林俊憲重申，在台鐵遭遇重大危機的時刻，最不需要的就是「陣前換將」所帶來的混亂。更換一個部長，不只是部長本人的去留而已，他所訂下的政策是否要繼續？新部長是否已經有人選？新部長又要花多少時間熟悉業務？這些都是後續會產生的問題，也是不應現在花時間處理的事情。

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