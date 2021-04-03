▲新店寶高智慧園區投資詢問熱絡，申租延長至4／30截止踴躍投標。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自行開發興建的新店寶高智慧產業園區，自公告招商後業者詢問相當熱絡，已逾60家次企業完成實地現勘並給予寶貴建議，市府依廠商實際需求酌修招商內容，並將申請期限延長至2021年4月30日止，歡迎有意申租的各界先進，把握機會踴躍投標。

經發局長何怡明表示，寶高智慧產業園區具便捷交通、產業群聚串聯樞紐等區位條件優勢，目前申租詢問度相當高，現地帶看次數累計已逾60家次，除有資通訊業者表示園區廠房挑高較高且空間方正，可依需求自行規劃空間配置外，也有電子零組件製造業者指出，廠房載重規格較一般廠房重，可容納重型機械進駐，非常符合業者需求。

另外，也有多家業者反映因應備投標文件較多，希望延長公告期間，以利充足準備爭取進駐機會。因此，考量多數業者需求，本次特別將申請時限延長至4月30日，讓業者有更充裕的時間進行更完整、精準的規劃，也讓市府可評選出最適合、最優質的進駐廠商。

▲新店寶高智慧產業園區具便捷交通、產業群聚串聯樞紐等區位條件優勢，目前申租詢問度相當高。

經發局指出，今年以推動「安商」為重點，除持續提供既有服務廠商關懷輔導外，針對企業特別重視的產業空間缺乏等問題，市府也以身作則以政策力挺，並持續開發產業園區，除了目前招商中的寶高智慧產業園區第一期外，包含寶高智慧產業園區第二期、瑞芳第二產業園區、林口工一市地重劃區、蘆南蘆北重劃區等也正積極規劃及推動當中。

經發局表示，目前市府亦支持民間依據產業創新條例開發園區，現已輔導4件民間自行開發園區案，包含林口、八里、鶯歌等地區，盼透過政府與民間雙管齊下，能提供產業更充足的產業空間。

經發局補充，本次標租範圍總計包含72個標準廠房單元，以及餐廳、便利商店2個公共服務設施單元，歡迎有興趣的業者於4月30日前踴躍申請，倘有園區現地現勘需求也歡迎與招商服務團隊聯繫，詳情請上「新北市政府經濟發展局」官網查詢，或洽詢服務專線：02-2960-3456分機5482-5485。

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