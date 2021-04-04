家屬指認遺體淚問「會不會痛？」　白袍醫一席話暖哭了

▲王作仁及其心理衛生團隊，在太魯閣事故現場及花蓮殯儀館協助急性心理衛生工作。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者許展溢／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車2日在花蓮清水隧道發生嚴重出軌意外，釀成51人死、200人輕重傷，有家屬不願面對事實，甚至還會問罹難的親人會痛？45歲的衛福部玉里醫院院長王作仁人在第一線輔導救難人員，並在花蓮殯儀館關懷站協助家屬認屍，對於家屬悲傷的情緒，王作仁今（4日）向《ETtoday新聞雲》表示，會告訴他們亡者絕對不會有痛苦，因為意外是瞬間來到。

王作仁提到，自己人在玉里，2日下午先讓院內的一名心理師到現場幫忙，當天晚上自己再趕到。王作仁表示，家屬對於災難發生都很震驚，尤其是這種意外，很難接受，會有很多情緒，有親人會生氣，甚至否認這些事的發生，最主要是「過程」，不管是要確認已罹難屍體、屍塊等，這部分情緒非常崩潰，因此最需要專業人員在旁輔導。

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▲王作仁說，家屬在哀傷期通常無法講話，但仍必須慢慢引導他們。（圖／翻攝王必勝臉書）



看到家屬崩潰樣子，王作仁不捨說，有家屬會問「親人眼睛睜得大大是為什麼？受這麼嚴重的傷會不會痛？」，他向家屬表示，「意外是瞬間來到，沒有多餘時間反應，亡者不會有痛苦情況」。王作仁表示，最希望讓家屬不要不捨，過程會視個案需求對他們表達安慰，要做的就是讓他們「情緒出來」，關鍵是哀傷期通常無法講話，還是必須慢慢引導，依每人狀況陪伴、適當關心。

另外，王作仁提到「救難人員很容易忽略自己需求」，自己曾協助台南維冠大樓心理重建，救難人員搬運屍體、屍塊過程，心理特質若不是很堅強，可能出現焦慮等狀況，有的人會發抖、緊張等負面壓力，所以接下來幾天他們的身心狀況也是重點關心一部分，後續會讓各縣市相關人員就近協助。

▲王作仁說，很多救難人員都會忽略自己的狀況，這部分也是關心重點。（圖／記者游宗樺攝）



王作仁說，有些救難人員會做惡夢、失眠，現階段的狀況都還在現場幫忙，後續會用個人或團體方式，去正視的他們的感受，將各自的想法帶出來，因為部分人員認為當下若表達內心狀況會害怕或不妥，因此一定會不停正面鼓勵他們，「做這些事是積功德，亡者會很感謝，是有正面意義。」