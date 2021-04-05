火車最危險位置曝！大家都愛站「潰縮區」　專家：出事死傷最嚴重

▲太魯閣號車頭被削毀。（圖／翻攝記者爆料網）

記者張靖榕／綜合報導

台鐵408次太魯閣號列車撞上工程車釀50死200傷慘劇，本案為車頭的第八節車廂死亡人數最多，且有乘客目睹其他站票乘客在事故瞬間被拋飛，情景相當恐怖。對此專家指出，搭火車3種位置最危險 ─ 車頭、車門、站票。

根據《自由時報》訪問資深台鐵隨車人員指出，從歷次列車意外傷亡分析，以整列列車而言，直接撞擊後車頭會向內擠壓潰縮，造成近列車頭的車廂傷亡嚴重。若以個別車廂而言，中間座位比前面座位安全；站票則是最危險，而上下車車門處是車廂設計的「潰縮區」，許多站票乘客喜歡聚集在那裏，但若事故發生往往死傷最嚴重。

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因此應把握能坐不要站，不要靠近車門，若只能站著，也要抓緊扶手以策安全。

《ETtoday新聞雲》先前報導也指出，火車意外大多是追撞或對撞，因此首節和末節車廂相對來說風險較高，專家的建議則是不論哪一節車廂，盡量選定該節車廂的中段座位，靠窗或靠安全門的逃生機率相對也比較大，靠走道與離安全門較遠者，遇事故逃生機率較小。

不過由於無法預測潛在的事故會以何種方式發生，若遇上土石流側向撞擊，則任何一節車廂都不安全。