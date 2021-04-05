快訊／網紅「韓德凱文森」找到了　確定為第49名太魯閣號罹難者

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺、游宗樺／花蓮報導

花蓮市民代表胡仁順3日收到網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳姓男子的哥哥委託，發出尋人文章，內容提到吳男搭上發生事故的408次太魯閣號，至今仍無音訊；而吳的哥哥、弟弟相當焦急，趕緊從高雄前往花蓮殯儀館進行DNA化驗。不過，稍早最新消息指出，吳男已被找到了，經比對DNA，確認為此次事故第49名罹難者，家屬聞訊心碎。

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭上408次太魯閣號，經相驗後，確認為第49名罹難者。（圖／胡仁順提供）

▲花蓮市民代表胡仁順受訪談網紅「心享事宸_韓德凱文森」失聯。（圖／記者吳奕靖攝）

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死、202傷慘劇，目前共48人完成身分指認，尚有2具無名屍待指認。胡仁順提到，吳男是高雄人，平時住在新北，2日受邀台東縣政府參加「來駐台東」活動，搭乘太魯閣號，購買站票，還與友人說「被多補5成票價，花錢消災的概念，現在大搖大擺坐在地上」，講完就再也沒回過訊息，時間停留在8點，自太魯閣號事故上午9時許發生後，家人就沒有聯繫上吳男；而吳的家人完全不曉得吳男要去台東，是吳的友人私訊吳的弟弟稱「吳男可能搭到這班死亡列車」，才知道吳男去了台東。

對此，稍早最新消息傳回，經比對DNA後，吳男確定為此次事故第49名罹難者，亦是無名屍之一，目前家屬將進行筆錄。

據了解，吳男今年29歲，同時也是網紅「心享事宸_韓德凱文森」在IG常常分享生活照片，追蹤數破千，也曾參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選活動，進入備取名單，2日預計要赴台東參加活動，怎料卻發生意外，令人遺憾。

▲家屬沒在失物招領區見到吳男常背的背包。（圖／胡仁順提供）

花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，目前確認死者身分的人數為49人，新增的1人在昨日晚上由家屬進行指認，經採集DNA確認為吳姓網紅，此外，有一名疑似女性的遺體未有家屬確認身份，呼籲如有親友搭乘該列車請與花蓮地檢署聯絡。

俞秀端指出，目前了解事故當天有至少2人在工地現場，民眾或本事故的傷者如有相關訊息或當天早上的畫面請致電或透過line聯絡花蓮地檢署，以利釐清案情。

▼花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，請使用帶QR CODE的聯絡方式，點圖可放大。（圖／記者游宗樺攝）



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