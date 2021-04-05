太魯閣號事故父痛失小女「能再讓我抱抱她嗎」　大女兒術後清醒了

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50人死亡200人受傷，還有更多家庭心碎。其中一組乘客父女三人同行，當救難人員抱著已經OHCA的小女兒走近時，中年男子只問「可以讓我再抱抱她嗎？」回想令人鼻酸。9歲大女兒則在重傷後到院接受治療，4日已經清醒，也已經會笑了。

楊姓男子與8歲和6歲的女兒搭乘408次太魯閣號預計前往台東，在花蓮大清水路段遇上台鐵史上最重大車禍後，6歲女兒不幸OHCA（到院前心肺功能停止，Out-of-hospital cardiac arrest），大女兒在送往花蓮慈濟加護病房救治。

《自由時報》報導，8歲楊姓女童頭蓋骨凹陷碎裂，開完刀後在病房熟睡許久。慈濟醫院院長林欣榮表示，楊女傷到左腦語言區，經清創、切除，腦部腫脹可能持續一周，已出現語言障礙，未來需持續復健治療。

4日上午8時傳出好消息，女童人已經清醒，不但能睜眼查看四周，手腳也能移動，甚至會開口笑了。

《ETtoday新聞雲》先前報導，失事當天楊父是一家人中最先被救出的，他在救難人員背上時不斷說著「還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來。」

接著大女兒被救出後神情呆滯，但意識還算清楚，下一個被救難人員救出背往OHCA的小女兒，四肢早已癱軟，臉上毫無血色。楊男看見小女兒被抱往OHCA區後，開口和救難人員說，「可以讓我再抱抱她嗎？」令眾人當場鼻酸，眼眶泛紅。