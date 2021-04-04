「然後他就死掉了！」佛教徒羅瑩雪槍決12死刑犯　從政爭議一次看

▲法務部前部長羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

法務部前部長羅瑩雪、兒福聯盟基金會董事長3日晚間辭世，享壽69歲。回顧羅的政治生涯，自稱廢死佛教徒卻在任內簽准槍決12名死囚，為人快語強辯風格鮮明，曾與多位立委舌戰留下經典語錄，而2016年一句「然後他就死掉了」，更成為網友撻伐目標和各式政治迷因素材。

2012年5月24日，時任蒙藏委員會委員長、行政院政務委員的羅瑩雪赴立法院內政委員會備詢，原住民立委高金素梅質詢原住民自治法草案相關進度時，羅自認是以蒙藏委員會委員長身份備詢，拒絕回答政務委員事項，遭多位原民立委痛批不尊重國會。

2013年4月3日，民進黨立委蕭美琴質詢羅瑩雪，「當世界各國對藏人自焚問題紛表達高度關切與關注，唯有我國沉默無聲」，為何蒙藏委員會未提出抗議？羅答詢說，這麼多民主國家及領袖譴責都沒用了，「我們要做更有效的事！」

羅瑩雪於2013年9月30日就任法務部長，起初未簽發執行死刑，並表示她是一位佛教徒，死刑不是最好手段，希望台灣未來能廢除死刑。國民黨立委吳育昇質疑，部長不願執行死刑就應該下台，羅則解釋是要重新過濾，確定死刑犯沒有任何救濟程序才可以執行。

至2016年5月20日去職，羅瑩雪任內一共下令槍決12名死刑犯，包括犯下北捷無故殺人案的鄭捷。

2016年4月8日，肯亞警方破獲疑似華人詐騙集團，其中22名台灣嫌犯連同之前被判無罪的23名台灣人都遭遣返中國大陸，這讓法務部受到社會輿論和在野黨立委的強烈批評。羅瑩雪面對立委質疑屢次回擊，如「台灣詐欺刑度過輕，由中國大陸管轄較佳」等爭議言論。

民進黨立委段宜康批評，法務部沒向中國大陸表示抗議這次的擄人事件，實在太「可恥」了，羅瑩雪聽到則反批段宜康「民粹」。立委尤美女質詢，同一批人中的泰國國籍者遣返回泰國，「為甚麼泰國人可以回泰國，台灣人不能回台灣？」羅瑩雪答：「可能那些人沒詐騙大陸人，因為泰國人只會講泰國話。」

時代力量立委徐永明引述過去的外國媒體報導，指台灣人在肯亞涉嫌詐欺審理已登上版面，外交部、陸委會、刑事警察局都表示2014年已掌握案情，唯獨法務部不知情；沒想到，羅瑩雪竟回應，肯亞審判時，並沒有同意將人送到中國大陸，「我不知道是沒有人通知我。」

時代力量立委黃國昌質詢時並沒有針對肯亞案，反而提起一名在巴拿馬被中國大陸通緝的台灣人，在被送到古巴的路上自殺。羅瑩雪回應「然後他就死掉了」，黃國昌當場大怒，「你到現在還在避重就輕啊！因為你們要討論、你們需要資料、沒有辦法做決定、人從巴拿馬被送到古巴了。」

司法法制委員會最後通過臨時提案嚴厲譴責羅瑩雪，並要求行政院即刻撤換法務部長。對此，羅瑩雪表示，因為即將下臺了，發言才會拋開顧忌，說出真相。事後羅瑩雪依然不甘示弱，夜半親自撰寫新聞稿，痛批立委民粹、「別只出一張嘴」。