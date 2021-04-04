50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

記者陳凱力、游宗樺／綜合報導

台鐵太魯閣號408次列車2日發生嚴重出軌意外，造成51人死亡、200人受傷。許多罹難者因遭受猛烈撞擊，肢體破碎難以辨認，其中年紀最小的4歲陳姓女童遺體經「76行者遺體修復團隊」漏夜作業後，稍早已修復完成，中午也隨著媽媽離開殯儀館返家。



▲女童的叔公說，從電視上看到李男說了一句「我的人生到此結束！」，認為他毫無道歉誠意。（圖／記者游宗樺攝，下同）



陳姓女童與與家人趁清明連假返鄉掃墓，包含阿公、阿嬤、兒子、女兒(姑姑)、孫子及孫女一家6口都坐在太魯閣號第6節車廂中，女童由36歲的姑姑抱著，兩人雙雙不幸身亡。

▲女童遺體已於上午修復完成，中午和家人一起回家。

陳姓女童叔公痛哭說，在電視上看到李男，痛批「一點道歉的誠意都沒有」，50幾條的人命，背後是好幾千人的家屬，他竟然只是一句「我的人生到此結束！」，一點道歉的意思都沒有，叔公邊哭邊罵「我非常的氣憤，怎麼可以這樣50萬交保，50萬我給他就可以了啊…」

叔公說，社會要有正義，不是用錢來衡量，希望檢察官看到，可以對李男採取更嚴厲的制裁。

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