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北漂女返台東遇死劫！台鐵父見殘屍淚崩　最愛的小被被還在第8車廂

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃宥寧、林昱萱／採訪報導

太魯閣號出軌案，罹難者當中有一名25歲的卓姓女子，其父正好是台鐵台東站的工作人員。據卓女的堂姊表示，妹妹很棒，是一個很乖的孩子。

事件發生後，卓父想辦法與女兒取得聯繫，卻怎麼也找不到人，因此開車趕往花蓮現場。抵達現場以後，他看見一具殘缺的遺體，認出是女兒的遺體，不但有斷肢，面容也扭曲了，當下也忍不住情緒崩潰。

對此，卓女的堂姊向《ETtoday新聞雲》記者表示，「妹妹是台東人，在台北就業，這次返鄉過節」而她也說，「他們父女倆感情很好，還會手牽手散步，妹妹真的很棒，是一個很乖的孩子，也很愛漂亮，她是我很疼的妹妹，昨天去她租屋處拿她喜歡的衣物，而她從小用到大的小被被還在第8節車廂裡。」

卓女的堂姐也說，「在台北是我照顧她生活，我幫她找了離我家近、捷運方便的房子，當時還幫她搬家整理房間。」
另外，雖然卓父認出女兒的模樣，但仍要等到DNA比對確認後，才能將遺體發還，讓卓女回到台東。對此，台鐵台東站的站長楊舜安也感嘆，事件發生後，卓的心情大受影響，但也不曉得要怎麼安慰。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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