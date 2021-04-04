快訊／「最小死者陳小妹」遺體漏夜修復完畢！他哽咽：跟媽媽回家

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

記者游宗樺、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號2日上午發生嚴重出軌事故，釀成48人死亡的慘劇，而由於由於受到強烈撞擊，事故中罹難者有的面容難以辨識、肢體破碎，其中此次年紀最小的罹難者為一名4歲女童，修復難度也最高，而經「76行者遺體修復團隊」漏夜為女童修復遺體後，稍早女童的遺體已經修復完整，將由家屬帶她回家。

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將3日表示，陳小妹妹傷勢嚴重，傷口遍布全身，缺損部分較多，修復難度也最高，會盡可能將小女童修復完整，並進行填充，重新縫合定位再梳洗穿衣。另外，經過修復團隊漏夜的努力後，成功修復陳小妹的遺體，讓陳小妹能於今早跟媽媽一起回家。

這起事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，釀成48人死亡、198人受傷的慘劇，其中又以7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。

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