太魯閣號傷者「6歲林小妹出院」！暖護理師送佩佩豬：讓她不再害怕

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分，發生半世紀最嚴重事故，釀成48人死亡、198人受傷的慘劇。此外，一名6歲的林小妹今天從慈濟醫院出院，而暖心的護理師為了安撫、照顧林小妹的情緒，特意去大賣場買了佩佩豬送給林小妹，希望佩佩豬可以陪伴著林小妹。

▲醫護暖心送上佩佩豬，讓林小妹不再害怕。（圖／花蓮慈濟醫院提供、記者許宥孺攝）

周護理師提到，「有她熟悉、喜歡的卡通人物，其實是可以讓她這個年紀的小朋友會比較安心一點點，比較不會這麼驚恐害怕，我們知道妹妹今天要出院了，我們就準備了佩佩豬、乾淨的衣物、拖鞋，讓她今天出院可以穿。」而周護理師也提到，「因為他們回去也是坐火車回去，心中難免還是會有一絲害怕，我們就讓她抱著佩佩豬，希望可以減少她的不安惶恐。」

▲醫護們也拿出佩佩豬繪本，讓林小妹放心。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

周護理師也說，「她看到時很開心，她媽媽就問她說，你知道這什麼嗎，她就笑得很靦腆說是佩佩豬，我們之前有借她一個佩佩豬的繪本，她很快就把繪本看完了，情緒本來很緊張，看到熟悉的卡通人物，才又比較開心一點，她剛來到病房時，情緒不是很好，也不想跟我們接觸，她是用棉被把頭蓋著，不想我們把她掀開，強行介入的話，會導致小朋友更反抗。」

林小妹於4日出院後，將要回到北部做後續治療，而在暖心護理師的關懷下，也讓林小妹身心比較放鬆。另外，全案目前統計死亡人數為48人、受傷人數198人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

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