陳輝東「美的探索」個人創作展盛大開幕　黃偉哲感謝南美館重要推手造就經典

▲參加陳輝東畫展開幕，台南市長黃偉哲、立法院副院長蔡其昌等人，為罹難者默哀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

藝術家陳輝東從事藝術創作超過半個世紀，是台灣西畫家代表人物之一，台南市美術館3日舉辦「美的探索－陳輝東個人創作展」開幕，文化部長李永得、立法院副院長蔡其昌、內政部政次陳宗彥、台南市長黃偉哲、前司法院院長城仲模等人均親臨祝賀，與會人士在活動開始前，為太魯閣號事故罹難者默哀以表致意。

黃偉哲市長表示，南美館的成立，陳輝東是極為重要的推手之一，不僅是因為他的藝術造詣非凡，還有他對藝術的熱愛感染了藝術愛好者願意割愛，將許多珍貴的畫作或藝術品交付給南美館作為館藏珍品，以彌補市府預算有限的財政問題，因此要特別感謝陳輝東先生回饋鄉里的大力贊助。

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黃偉哲說，陳輝東不僅是一位傑出的藝術家，也持續為台南的公益慈善作出貢獻。藝術家陳輝東曾在台南大地震時義賣畫作，將義賣所得的1百萬元交給社會局作災後重建之用，後來這幅畫作也輾轉捐贈給了台南市美術館，成為南美館的永久典藏。

南美館以建構台灣美術史為使命，此次推出「美的探索－陳輝東創作展」，呈現出陳輝東60餘年創作軌跡與其美感世界。今日由陳輝東親自帶領現場來賓進入展場欣賞他的畫作與解說，其所創作的人物肖像，以及早期的速寫及插畫作品是展覽中的一大看點。陳輝東重視親情，家人永遠是內心深處的情感寄託，本次展出的作品便有祖父母、妻子、女婿與媳婦等生命中重要的至親，其情不言而喻。

藝術家陳輝東自幼即展現驚人繪畫天賦，是目前台灣畫壇在人物肖像、風景畫及靜物等領域皆能卓然有成的全方位藝術家。本次展出原本安置在台南文化中心演藝廳的巨幅畫作〈舞蹈〉，畫中的模特兒為當時台南家專的舞蹈科學生。館方特精心安排現已升格為台南應用科技大學舞蹈系學生進行穿著畫中舞衣開場表演，彷彿栩栩如生的舞者從畫中帶著曼妙舞步跳出了畫框來，令人驚艷，南美館歡迎所有人在連假期間到訪進行一場美的探索。

立委邱議瑩、林俊憲、林宜瑾、郭國文、陳亭妃、王定宇、陳明文，以及台南市議員邱莉莉、沈震東、郭鴻儀、李啟維等人，前來祝賀藝術家陳輝東開展順利，並進入他的美感世界觀賞畫作。

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