重拾炙熱藝術魂　成大X南美館開設「藝術介入老人與失智」跨域課程

▲成功大學老年學研究所、藝術研究所、職能治療所與台南市立美術館合作，將新開設「藝術介入老人與失智」跨域課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學老年學研究所、藝術研究所、職能治療所與台南市立美術館合作，2019學年第2學期將新開設「藝術介入老人與失智」跨域課程，13日上午特舉行課程說明會。

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成大老年所所長，同時也是成大醫院神經科醫師的白明奇指出，失智症種類繁多，目前多屬保守治療，患者認知功能漸衰，造成許多生活不便，但從臨床個案發現，透過藝術可以緩和患者的精神症狀與問題行為，可兼顧患者身心健康。

白明奇說，失智患者對家人或照顧者生活影響層面甚廣，有患者懷疑8旬老伴與外籍看護有私情；也有患者頻打電話報警說媳婦盜領存款；還曾發生病人白天嗜睡夜裡翻牆出走，家人四處急尋徹夜未眠等案例。有文獻資料指出，藝術治療能刺激認知喚起情緒與想像力，進而達到舒緩失智患者身心症狀的正面效益。他的病患裡不乏因接觸藝術，病情轉穩的例子。曾有一位失智奶奶記憶錯置、混亂，認不出老伴，生活也無法自理，奇妙的是透過繪畫創作，老奶奶的的情緒漸漸平靜，症狀減緩，最後更開了畫展，「老天奪走她的記憶，就會還給她藝術」。

2006年成大設立台灣第1間老年學研究所，結合專業醫師與病房實務訓練，從生理、心理、社會三大領域探討老年學相關議題。2020年再新設「藝術介入老人與失智」跨域課程，授課教師群包括神經學、失智症專家、老人醫學專科醫師、職能治療專家、藝術研究者、業師等，課程內容有「長者藝術治療的技巧與效果」、「失智症與著色畫」、「藝術的身體論」、「歌聲中記起自己：音樂治療」等，既探討生理、心理也探討疾病，透過系統性課程與實際案例分享，白明奇希望藉由課程帶領學生認識藝術介入對失智者所帶來的正面效應，未來也規劃將課程內容集結成書。

成大副校長林從一、醫學院院長沈延盛、文學院院長陳玉女以及台南市立美術館館長暨成大老年所兼任教授潘（示番）等人士皆出席課程說明會。沈延盛院長表示，面對未來高齡社會，醫師不再只是開藥治療病人，藝術治療是成大高齡老人治療很重要的一塊拼圖，「藝術家將眼睛變成手，將手變成眼睛，並與心靈融合一體來創作」。潘(示番)認為藝術延伸諸多的身體可能性，台南擁有目前全台最大、最美麗的美術館，樂見與成大老年所合作，攜手共創未來，打造更為幸福宜居的城市。