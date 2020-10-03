張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出　黃偉哲：畫作引人入勝！

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬生，平首場繪畫個展「愛．無盡」，於台南市美術館二館展出，歡迎各界踴躍參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台積電慈善基金會董事長張淑芬生，平首場繪畫個展「愛．無盡」，9月30日至11月29日於台南市美術館二館展出，其獨樹一格的「張式技法」，吸引眾多藝文界人士及民眾前來觀賞。

台南市長黃偉哲也抽空前往欣賞，讚賞張老師的藝術創作引人入勝，在純熟的西畫技巧下，展現出空靈之美，就連不是很懂藝術的他，也能感受張老師畫作的心境，歡迎喜愛藝術的市民朋友把握時間前來賞畫。





台南市長黃偉哲表示，張老師個展主題叫「Boundless Love」，每幅畫作皆展現她對家人、對藝術及台灣無盡的愛，相信將引領前來觀展的朋友享受並浸淫在藝術的領域中。

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台積電慈善基金會董事長張淑芬，過去在媒體面前曝光談的都是公益，這次是第一次以畫家身分，面向大眾分享她的畫作，她從未接受老師指導、也不隸屬任何學院派，於2006年習畫之初，從水果、盆景入手，2016 年底無心發展出抽象語彙的「張氏技法」，利用上下層油彩不同收縮而迸裂堆積出不同油畫質地，2019年底之後更趨「無形」，表達對世間萬象的諦觀印象與內在喜悅。



張淑芬把生平首場個展獻給台南，9月30日至11月29日期間，於台南美術館二館三樓P展間展出15件作品，她特別感謝台南市政府、南美館及台積電慈善基金會促成與幫忙，她卸下一般外界對董娘貴婦繪畫是玩票性質的想法，以行動力推廣藝術與人文教育。

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