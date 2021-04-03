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快閃台南兒童館化身孩子王　黃偉哲與大小朋友進行兒權宣導寓教於樂

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兒童節前夕，台南市長黃偉哲3日上午，在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答，發送小禮物給在場的小朋友，民眾看到黃市長造訪，都感到十分意外，驚喜不已，紛紛上前合照，黃市長儼然成為孩子王。

 ▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市為因應少子化問題，創造友善的育兒環境，除開辦育兒津貼、托育補助外，為提供家長更多育兒支持服務，社會局積極尋覓合適地點廣設托育資源設施，目前已建置10處親子悠遊館，其中5處在黃市長任內完成，此外，還有1處兒童館、7處社區公共托育家園，期待營造台南成為市民樂婚，願生及能養的友善城市。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，台南兒福中心係運用社會福利綜合大樓2到4樓空間，委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理，期望在安全又溫馨的環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南兒福中心內另有建置兒童館，分為多元主題區塊，如：積木建構區、生活扮演區、台南文化區、生態科學區、小記者播報台，特別為未滿12歲的孩子，規劃適齡適所、合理收費的兒童遊戲及學習場地，常常吸引幼兒園、安親班、社福團體前往參觀及使用。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年4月為兒童月，台南兒福中心皆會定期辦理各種類型的親子活動，目的就是希望讓更多親子藉由參加活動，創造出共同的生活經驗。兒福中心在此次活動也運用闖關小遊戲，宣導兒童保護理念讓大家知道更多有關兒童權益的知識，共同守護兒童的權利。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，至台南市兒童福利服務中心之兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子一同暢遊館內設施，並進行兒童權利宣導有獎徵答。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局除了舉辦各項親子活動及課程，營造適合孩子學習成長的優質環境外，為了保障兒童安全，社會局已建置「育兒安心LINE照顧」LINE@（LINEID:@329ymndd），可供查詢台南市的托育資源現況，亦提供民眾正當的通報管道，即時線上通報，社會局可在接獲通報的第一時間立即啟動調查，避免憾事發生，社會局長陳榮枝再次呼籲，社會局保護幼兒的決心責無旁貸。有關台南市兒福中心-兒童館之相關活動或服務項目，詳情可上兒福中心網站查詢（https://m.facebook.com/ChildrenThemeMuseum）。

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