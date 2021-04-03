台南安南區魚塭驚傳溺水　男子被搶救上岸已死亡

▲台南市安南區北汕尾一路附近漁塭，3日上午驚傳有人在魚塭溺水，台南市防局派員到場搶救，將名男子打撈上岸，惟發現該男子已死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區北汕尾一路附近漁塭，3日上午驚傳有人在魚塭溺水，台南市防局派員到場搶救，將名男子打撈上岸，惟發現該男子已死亡，台南市警三分局據報查出該名溺水身亡的是57歲李姓男子，全案由檢警調查處理中。

據了解，4月3日上午8時許，1名丁姓水電師傅接獲魚塭業者請託，漁塭內水車故障請他前往維修，上午9時15分許丁姓工人到北汕尾一路附近漁塭，將故障水車拉至岸邊，約上午10時許，發現有人被水車的繩子纏住在水中溺水，立即通知塭主報警處理。台南市消防局接報也派員前往搶救。

台南市警三分局顯宮派出所，當時正好接到李姓民眾在所報案，稱其胞兄57歲李姓胞兄，中風行走不穩，從2日晚間8時許拿著輔著拐杖徒歩外出就沒有返家，請警方協尋。

警方接報後，即請李男一同至漁塭指認落水男子，經台南市消防局人員現場將溺水民眾打撈上岸時已無心跳，且已明顯死亡多時，該名溺水死者經李姓民眾指認，為其胞兄無誤，目前李男遺體由家屬通知殯葬業者送往台南市殯儀館安置。對於李男到底是失足落水溺死，或是其他原因，已報請檢察官會同法醫相驗中。

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