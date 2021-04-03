超前部署提升抽水效能　台南南區喜樹抽水站第5號機組更新完成

▲台南市政府超前部署，提升抽水效能，南區喜樹抽水站第5號機組更新完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市沿海地區地勢低窪，水流不易排放，若逢颱風暴雨來襲，往往造成嚴重淹水，台南市長黃偉哲認為治水與防疫都需要超前部署，責成水利局務必於汛期前完成防汛整備。

水利局表示，南區喜樹抽水站於2009年完工，抽水量為20cms（4台5cms抽水機），歷經2009年八八風災及多次的颱風豪雨，大幅改善喜樹社區淹水問題。後為因應極端氣候，水利局於2012年向台北市政府商借具備抽水能力的老舊機組，經重新整理後安裝為喜樹抽水站第5號機組，提升抽水站的整體抽水能力以增加防洪能量。

考量第5號機組設備較為老舊，抽水機組之抽水效能已逐漸降低，水利局針對老舊機組進行更新作業，目前已完成抽水機組三合一廠驗，預計4月底前可裝機完成，有效提升南區防汛整備及抽排水效能，工程經費總計新台幣1500萬元整。

老舊抽水站機組更新為近年水利局持續不斷進行之工作，針對已無修繕效益的機組設備進行汰舊換新，不僅可以確保抽水穩定性，增加防洪能力，也可保護當地的漁業養殖、豐富生態與歷史文化資產，讓台南成為一個宜居城市。

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