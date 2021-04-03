太魯閣號事故台南市民2人不幸罹難　黃偉哲深表哀悼並慰問家屬協助善後

▲對台鐵太魯閣號不幸發生出軌意外，造成50人死亡，178人受傷的慘劇，台南市長黃偉哲對2名不幸罹難的市民表達深切哀悼，並指示區長聯絡家屬給予慰問及協助善後事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台鐵408車次太魯閣號於2日上午不幸發生出軌意外，造成50人死亡，178人受傷的慘劇，台南市長黃偉哲第一時間即指示消防局儘速完成搜救隊員、搜救犬及相關裝備清點待命救援，同時黃偉哲對2名不幸罹難的市民表達深切哀悼之意，並立即指示區長聯絡家屬給予慰問及協助善後事宜。

市長黃偉哲表示，對於太魯閣號發生這樣不幸的事件，這是舉國同悲的事情，面對這個不幸的事件，祈願罹難者都能安息，也希望傷患都能早日恢復健康，並感謝現場搜救人員的辛勞。

據目前傷亡統計，0402太魯閣號出軌事故，台南市籍罹難者共有2名，皆住在台南市關廟區，其中1名31歲程姓罹難者，另1名21歲蔡姓罹難者，其家人都已趕赴花蓮，市長黃偉哲也立即指示關廟區長李賢村與家屬聯絡，除表達慰問之意，也將積極關心協助家屬善後，同時關廟分駐所也將在罹難者住家裝設巡邏袋，讓警員巡邏時能適時關懷協助家屬。

另外，台南市警察局提供罹難者家屬移靈的協助，如遺體要運回台南市，台南市警察局將派巡邏車前導回台南市。

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