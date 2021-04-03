太魯閣出軌釀50死！肇事人李義祥交保…淡回：我的人生到此結束

▲太魯閣號出軌50死178人傷，肇事人李義祥已50萬元交保，面對未來龐大賠償費用，他表示「我的人生到此結束」。（圖／翻攝當事人臉書）

圖、文／CTWANT

台鐵太魯閣號408車次昨日上午，因為一輛工程車滑落邊坡，導致太魯閣號列車迎面撞上，釀成50人死亡，上百人輕重傷。肇事人李義祥（49歲）在花蓮地檢聲押後，法院裁定50萬元交保，檢方將對裁定不服提出抗告。偵訊時，面對釀成如此重大傷亡，李男只回一句「我的人生到此結束」。

本刊調查，清明連假前台鐵已通知停工，但李男仍在上午前往工地，將工程車停在邊坡後往辦公室走去，因不明原因該工程車竟滑落鐵道，導致太魯閣號撞上，釀成50死178人輕重傷，這也是台鐵73年來最慘烈意外。

事後，李男被帶回派出所詢問，檢方提起聲押，不過，法官認為李男無沒有逃亡串證之嫌，今天下午1時許，裁定李男以新台幣50萬元交保，限制住居、出境出海。花蓮地檢署檢察長俞秀端對裁定不服將提出抗告。

據了解，偵訊時，檢警曾詢問李男造成50死、百人傷慘劇，未來如何負擔龐大賠償費用，李男只淡淡表示，「我的人生到此結束」。

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