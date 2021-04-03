更新／28人認屍進度曝　檢察官：「漏夜採集」殘缺遺體DNA

▲外界質疑太魯閣事件的認屍進度緩慢，檢察官回應是需要採集DNA 。（圖／記者陳以昇攝）



記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上工程車，車體碰撞、變形造成50死156傷意外，截至2日晚間11點，已確認22名罹難者的身分，還有28名罹難者身分待確認。對於外界與部分罹難者家屬質疑，認屍的流程混亂、進度緩慢，檢察官也回應表示，主要是因為需要進行DNA採集比對，並非如同外界所說的進度緩慢。

針對認屍進度的問題，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，認屍的時間拖得比較久，最主要的原因是因為，這是一起重大災難，大多數遺體是殘缺不全的，沒有辦法在沒有進行完整比對的形況下，造成家屬領錯遺體，目前已經完成了初步的DNA採驗。

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端，針對認屍進度的質疑出面解釋。（圖／記者黃彥傑攝）



俞秀端強調，目前有26位死者確認身分，其中15位完成相驗，這15位都有家屬指認；因大多遺體肢體不完整，對於無法辨識的遺體只能採集DNA，需送刑事局及醫研究所送比對，有些DNA正送往刑事局路上，1、2天內就會完成全部相驗。

根據花蓮縣政府所公布的0402交通事故已確認罹難者名單，截至2日晚上11點，罹難者名單如下：

1 陳○娟 V2304 ***** 女 73.11

2 張○苗 J2203 ***** 女 52.05

3 林○盛 U1212 ***** 男 69.08

4 劉○綺 A2257 ***** 女 73.07

5 De Gu***** Charles（法國人）15DC *****（護照號碼）男 82.04.

6 張○盛 U1203***** 男

7 張○翔 A1305***** 男 88.12

8 黃○瑤 F2306***** 女 88.01

9 張○昀 A2305***** 女 90.01

10 蕭○如 F2301***** 女 88.06

11 黃○玲 U2214***** 女 70.10

12 陳○全 V1216***** 男 89.06

13 蔡○珊 G2218***** 女 79.11

14 陳○欣 A2248***** 女 67.12

15 袁○修 L1238***** 男 66.7

16 張○盛 U1203***** 男 54.2

17 蔡○達 F1235***** 男 64.11

18 楊○蓁 F2335***** 女 104.5

19 沈○淇 女

20 江○峰 A1264***** 男 78.6

21 卓○潔 女

22 李○興 男

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