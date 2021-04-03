台鐵工程奪50命　趙少康回顧4歷史案件：務必給罹難者家屬交代





▲408次太魯閣號出軌事故現場，林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）



記者羅婉庭／台北報導



台鐵太魯閣列車今2日在花蓮發生重大意外，50人死亡，逾百人輕重傷。中廣董座趙少康傍晚時指責行政院長蘇貞昌應負政治責任，交通部長林佳龍應立刻下台，給家屬、傷者交代。晚間11點半，他再次發文重申立場，並例舉4起「負政治責任」的歷史案件。

趙少康於晚間11點半再次發文表示，舉國哀痛的同時，有人對他應該盡速究責的主張不以為然。對此，他重申，隧道工程也是台鐵發包的工程，工地管理及安全監督是台鐵的職責，台鐵屬於交通部，林佳龍是交通部長，當然要負起政治責任，否則把政治責任丟掉水溝裡算了。

趙少康說，林佳龍應該在第一時間提出辭呈，由上級定奪，怎麼好意思說「我現在不能也不會辭職」。此外，援救與治療受傷旅客是最重要的事，但與追究責任並行不悖，更可以給不幸死難者的家人一點交代，否則像以前一樣，船過水無痕，很不像話，他批評，民進黨官員護航，「難道一點良心都沒有？」

趙少康進一步例舉過去案例，1977年蘇澳港翻船，32名大學師生死亡，當時教育部蔣彥士部長引咎辭職獲准。1983年省立豐原高中禮堂倒塌事件，學生26人喪生、82人受傷，當時省教育廳黃昆輝廳長請辭獲准。

2000年八掌溪事件，4名工人死亡，行政院副院長游錫堃請辭。2018年普悠瑪翻車事故，18人死亡、215人輕重傷，交通部長吳宏謀請辭獲慰留，一個半月後，再度請辭獲准。趙少康指出，就是所謂政治責任。





▲軌道拆除作業。（圖／記者宋良義攝）

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