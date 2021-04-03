賠償金破3億！太魯閣號撞工程車出軌釀50死　40年最慘軌道事故

▲太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生出軌重大意外，截至晚間死亡人數達50人，並有輕重傷者146人。總統蔡英文指示各單位積極應變，行政院長蘇貞昌稍早也向所有罹難家屬致歉，3日起全國將下半旗3日致哀。而根據台鐵局的死亡、傷病慰問金標準計算，此次賠償金額恐超過3億元。

工程車未依規定停靠 滑落軌道釀禍

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，罹難者者已累計51人，包括駕駛員及助理司機。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落。

根據台鐵局調查，初步研判是故發生原因主要是台鐵邊波整治的廠商東新營造，其工地主任在上午9點時許開工程車到工務所巡視，疑似因車輛沒有做好停靠動作，手煞車未緊韌，造成車輛滑進東正線軌道、發生撞擊，但詳細原因有待運安會調查。

▲工程車滑落軌道，太魯閣號撞上後導致出軌意外。（圖／記者蕭可正翻攝）

至少50人身亡 近40年最慘重鐵道意外

台鐵局副局長馮輝昇表示，事故地點在崇德到和仁東線，撞擊處在清水隧道北口，列車上旅客總數492人，全車含司機、清潔人員，全車共496人，目前意外已造成50死、146人輕重傷。

針對傷亡人員的慰問，台鐵局表示已派員慰問，包括發放死亡慰問金10萬元、受傷慰問金5000元。有關受傷慰問金部分，目前已發放56人。針對鐵路機構及其他損害賠償規定，對於罹難者有250萬的賠償，特別濟助金280萬，加上慰問金10萬，總計540萬。

傷者部分，重傷者有140萬賠償加上特別濟助金100萬；輕傷者有40萬賠償加上特別濟助金20萬。

▲蔡英文視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）

蘇貞昌、林佳龍致歉 蔡英文3日赴花蓮慰問

總統蔡英文2日下午視察完應變中心後做出4點指示，首先強調會持續盡全力搶救，「我們要請所有參與救難的同仁持續努力」；其次，則是全力協助死傷者家屬；第三，請相關單位在最短時間內調度、搶修交通，最後則是要求運安會進行事故調查，完整釐清事故原因後會向各界公開說明。

行政院長蘇貞昌則表示，「要對於罹難者家屬和受害的乘客表示最大的歉意」，接著並在下午趕赴現場了解狀況，除了慰問家屬外，也對現場辛苦的救難人員致意。至於交通部長林佳龍也發出聲明，除了道歉外，也強調不會在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。

▲408次太魯閣號出軌事故現場，林佳龍夜間視察。（圖／記者宋良義攝）

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