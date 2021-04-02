搭上太魯閣號死亡列車！教育部統計：4學生喪命、1師32生受傷

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外，造成鐵公路交通大打結。（圖／記者蕭可正攝）

4/2 22:48更新

經花蓮縣及宜蘭縣聯絡處協查，截至2日22時止，計有1名教師、36名學生，共計37名。其中4名學生死亡，33名受傷（含1名教師、32員學生，已有26名學生出院）

記者崔至雲／台北報導

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台鐵太魯閣號發生嚴重事故，最新資訊確定罹難者人數50人。教育部稍早說明將持續清查確認傷者名單，並將請有學生受傷情形之學校進行相關關懷與輔導。

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，全車大停電。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

教育部說明，第一時間除請宜蘭縣聯絡處及花蓮縣聯絡處協查外，並與內政部警政署消防中心及台鐵應變中心密切聯繫。另，為及時掌握師生受傷情形並給予協助，分別請花蓮縣及宜蘭縣教官，前往門諾醫院、部立花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院，蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院掌握學生受傷人數與情形，予以關心。

經花蓮縣聯絡處協查，截至20時止，計有1員教師、34員學生，其中3名學生死亡，32名受傷(1名教師、31名學生)(其中25名學生已出院)，育部持續清查確認傷者名單，並將請有學生受傷情形之學校進行相關關懷與輔導。

