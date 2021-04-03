父子遇劫生還！搭小黃還原「失事全程」：滿身都是血

▲父子搭火車遇劫，逃難成功，母親家門抱著兒子痛哭。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，造成至少50死、156傷。媒體業退休的計程車司機楊宜中2日表示，事件發生後，正巧載到碰上意外的父子，描述事故發生的現場，劫後餘生卻難以抹去驚恐，也見證到人性的光輝。

楊宜中發文指出，事件發生後，他載到2名乘客，是一對父子，要到花蓮吉安與母親團聚。乘客父親說，火車突然煞車，發出尖銳刺耳的聲音，他們2人坐在地上，突然向前翻滾，與人群擠在一起，接著發生劇烈碰撞。

乘客父親回憶當時狀況，仍然心有餘悸，火車煞車的當下，他感覺「絕對出大事了」，所幸是乘坐最後一節車廂，還有門可以走出來，接著看到許多人滿身是血，還有人在廢墟中哭喊著、尋找親人。

▼楊宜中目睹劫後餘生的父子，對此相當感慨。（圖／《東森新聞》）



隨著救護車的到來，救援工作開始進行，一名孩子被救出來時，嘴裡還叨念著母親，母親還卡在座位上，「她要我先逃命。」

搭著計程車返回家裡，母親衝了出來，抱緊孩子，嘴裡喊著「擔心死了、太好了，沒事就好、沒事就好」。這也讓楊宜中感嘆，「原來新聞不曾遠去」，曾經在媒體業工作過，卻從來沒有碰上這麼真切的場面。

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