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太魯閣出軌釀41死⋯媒體問「林佳龍是否請辭？」　蔡英文不回應

▲▼太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲太魯閣號出軌，造成多班列車誤點且僅單線通行。（圖／消防署提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，事故已釀成41人死亡，總統蔡英文下午趕赴台北車站應變中心了解情況，有媒體詢問，交通部長林佳龍是否有因此事故提出請辭，她則沒有回應。

▲蔡英文趕往台北車站應變中心了解出軌事故。（圖／記者李宜秦攝）

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▲蔡英文趕往台北車站應變中心了解出軌事故。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，累計已41人罹難，包括駕駛員。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內。

台鐵指出，統計至14:00止，事故共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

▲台鐵受出軌影響，東部幹線恐要7天後才會回復。（圖／台鐵）

▲台鐵受出軌影響，東部幹線恐要7天後才會回復。（圖／台鐵）

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