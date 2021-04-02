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全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨延後4月11日施政說明會

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號2日上午發生列車出軌意外，目前已造成54死，救災人員仍全力進行搶救受困。對此，總統蔡英文於第一時間指示全力搶救受困人員外，也已到中央災害應變中心了解最新搶救情況。民進黨發言人顏若芳也表示，全力搶救及協助為首要任務，因此宣布暫停4月11日的施政說明會。

民進黨透過臉書為這次的意外致哀，與全體國人同感哀慟，願傷者平安，逝者安息。顏若芳表示，全力搶救與協助家屬是目前最重要的任務，因此民進黨宣布，原訂4月11日展開的施政說明會相關活動場次將暫緩舉辦，各級黨公職人員全力投入相關救援與協助工作，也希望全國民眾一起為投入救災的軍警消、醫護人員加油打氣，同心協力以度過難關。

太魯閣號意外發生後，雙北地區及基隆消防人員都出動前往救援，國軍也派員到現場就助，陸軍第二作戰區晚間表示，截至今天下午4時，國軍共計派遣官兵119員、車輛機具計10類17輛趕往現場協助執行救援任務，並且視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。

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