太魯閣「火車駕駛視角曝光」　7秒奪命關鍵！網譙：台灣工程超扯

▲火車駕駛視角曝光！（圖／翻攝臺灣交通鐵道影像YouTube）



記者劉維榛／綜合報導

408次太魯閣釀54死，而罪魁禍首就是一輛工程車，駕駛不但違規停在斜坡上，還疑似忘記拉手剎車，才會滑下15公尺邊坡。有網友搜出1月火車行駛畫面，「駕駛視角曝光」，原來工程1月就已進行施工，但數個月以來，包商卻都沒有設立圍籬，氣得網友怒譙「台灣工程SOP真的很差！」

一名網友在PTT貼出「火車駕駛視角」的YouTube影片，時間是今（2021）年1月1日所拍攝，1月5日上傳到「臺灣交通鐵道影像」頻道，同樣是台鐵408次太魯閣號，從台北一路行駛到花蓮，而這次重大意外路段，就是在1小時59分40秒處，兩個隧道距離僅短短7秒鐘。

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▲施工完全沒圍欄！（圖／翻攝臺灣交通鐵道影像YouTube）

可見左側一片砂石道路，施工正在進行中，然而承包商卻沒有做好防護措施，讓原PO撻伐，「火車看到已經來不及，剛好是一個彎！」另有網友回文痛罵， 「也太危險了吧，完全沒有圍好，難怪工程車可以衝進來，台灣工程SOP真的很差，今年1月影片到現在快三個月了，完全沒改善。」

底下網友也譙翻，「真扯，完全沒圍欸」、「問交通部啊，發包施工沒監督」、「很差？是沒在管吧」、「常搭花東線就知道沒護欄的，區段數不清，監督單位沒在管的」。