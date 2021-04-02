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陳時中桃園演講談防疫　先為太魯閣重大事故默哀！

▲陳時中桃園開南大學演講談防疫，先為太魯閣重大事故默哀！（圖／記者楊淑媛攝）

▲陳時中桃園開南大學演講談防疫，先為太魯閣重大事故默哀！（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部長陳時中2日晚間、應邀到桃園開南大學演講「COVID-19台灣防疫成功經驗」，於演講開場前，帶領與會人員先為下午發生太魯閣翻覆的嚴重事故，全場起立默哀1分鐘，與談的前立委鄭寶清、引言人開南大學校長林玥秀及台下400多名與會校友，均神情凝重低頭默哀。

▲陳時中桃園開南大學演講談防疫，先為太魯閣重大事故默哀！（圖／記者楊淑媛攝）

林玥秀表示，桃園地區先前爆發部桃院內感染風暴，引發該校500多名外籍生，都很關心寒假如何順利返校，感謝政府相關單位從地方到中央，大家同心合作，守住疫情，也很開心學生能很快順利返校上課。

對於台灣在防疫上能有卓越的成效，前立委鄭寶清表示，除了有 2003 年 SARS 的經驗之外，醫護人員的警覺、政府的政策與措施以及民眾的重視與配合，都是讓台灣地區能夠維持經濟與生活環境穩定的重要因素。

開南大學商學院 EMBA 暨國際企業學系企業菁英班，2日於該校顏文隆國際會議廳舉辦高階專題座談，邀請衛福部兼任防疫中心指揮官陳時中部長及開南大學商學院榮譽講座教授鄭寶清博士，與談「COVID-19台灣防疫成功經驗」，由校長林玥秀擔任引言。開南大學92歲的創辦人林清波、董事長葉哲正及校友會理事長張世威、400多名傑出校友全程參與。

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