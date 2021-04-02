太魯閣號出軌...動員254名警力　警政署長陳家欽：全力協助救援

▲警政署長陳家欽調派254名警力協助太魯閣號出軌事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

太魯閣號在2日上午，行經大清水隧道時發生出軌事故，警政署也第一時間啟動災害應變中心，由警政署長陳家欽親自坐鎮，動員254名警力到場協助，並在第一時間調派警力前往支援。

警政署長陳家欽在獲悉後，隨即進行業務分工，主要分成警戒組、治安組、鑑識查訪組以及服務組、通訊組等5大組別，針對太魯閣號出軌事故進行支援以及協助。

▲警政署長陳家欽獲悉太魯閣號出軌，隨即成立應變中心坐鎮指揮。（圖／記者邱中岳翻攝）

首先警戒組由花蓮縣警察局負責現場交通管制，以利救援人力、器材第一時間搶進事故現場救人，另外，治安組則由花蓮港警總隊、保一總隊的80名警力，協助維護事故車廂財產安全保護，並協助家屬完成相驗工作。

再者，鑑識查訪組則是由刑事警察局派出7名鑑識人員，協助辨認罹難者身份，以及配合檢察官相驗事宜，服務組則配合台鐵以及花蓮縣政府，協助通知家屬到場。

最後通訊組，則是運用警察廣播電台、警政APP等系統，發布即時訊息，讓民眾可以了解目前事故現場狀況。

警政署表示，目前調派警力全力協助救災，並將重點擺在罹難者身份辨識，還有將配合運安會調查事故原因。

陳家欽署長除已指派鐵路警察局及鄰近相關警察單位警力先行進入事故現場援助，加強事故現場巡邏、警戒。

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