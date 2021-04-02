快訊／蔡英文明赴花蓮國軍總醫院　探視太魯閣號傷患

▲蔡英文視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡文鈴／台北報導

太魯閣號出軌意外已釀51人死亡，總統蔡英文下午4點赴台鐵應變中心聽取簡報後，指示各單位積極應變。總統府晚間表示，總統蔡英文明日上午將赴花蓮各醫院探視傷患致意。

蔡英文於台鐵災害應變中心視察後表示，上午接獲通報後，就跟行政院長蘇貞昌進行討論，並指示相關單位積極應變。而在視察前，也和已經趕往現場的蘇院長通電話。

蔡英文指示，第一，持續盡全力搶救，事故發生後第一時間就成立一級災害應變中心跟前進指揮所，統整所有的搶救事務；第二，全力協助死傷者的家屬；第三，相關單位在最短時間內調度、搶修交通，交通部要積極因應，透過各種方式協助接駁旅客，搶修鐵道；第四，要求運安會進行事故調查，完整釐清事故原因後會向各界公開說明。

行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍下午已赴花蓮現場探視罹難家屬，也為所有救難人員、醫護打氣；蔡英文也安排明日早上9點10分抵達國軍花蓮總醫院探視台鐵太魯閣列車事故傷患，並將陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。

太魯閣號2日上午意外發生後，雙北地區及基隆消防人員都出動前往救援，國軍也派員到現場就助，陸軍第二作戰區晚間表示，截至今天下午4時，國軍共計派遣官兵119員、車輛機具計10類17輛趕往現場協助執行救援任務，並且視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。根據目前最新統計，死亡人數51人、受傷人數146人。

其他人也看了這些...

►太魯閣號事故 蔡英文：請參與救難同仁持續努力

►蘇貞昌：對太魯閣意外罹難家屬和受害乘客表示最大歉意

►太魯閣號出軌意外 運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

►振興一下我們的美麗