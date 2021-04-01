▲國道1號看到熱氣球！麗寶熱氣球夢想節2日開幕，首場門票秒殺。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2日起就是清明連假，麗寶樂園渡假區推出「麗寶熱氣球夢想節」2日起飛，為期10天的活動，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，1日園方試飛4顆熱氣球，在高速公路上就可看到熱氣球升空。劍湖山世界則推出優惠，只要4月2日到5日凡是身分證「中3碼」入園只要99元。

麗寶熱氣球夢想節1日舉辦試乘，操作人員在20公頃落羽松大草原準備將熱氣球充氣直立，日出後展開繫留升空，綠油油草原搭配彩色熱氣球，與後方天空之夢摩天輪、Outlet義大利風建築，讓人宛如置身國外。

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，麗寶熱氣球繫留升空每日兩場次，分為上午場6點到8點、下午場4點15分到6點15分，因活動受天氣條件影響，僅開放上午場接受官網預約訂票，2日首場套票在開賣第一天就秒殺一空；至於入住麗寶福容飯店房客則可以免費搭乘。

劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳也在清明連假推出「大手牽小手」活動，大人帶12歲以下小朋友用餐，招待小朋友免費吃。兒童連假期間還有「童樂假期」方案，兒童入住免費，2大2小入住只要2588元，再加贈2客兒童早餐（大人早餐需另加價），續住每房只要1000元。