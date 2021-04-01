好市多推車有魔力！人妻喊「只買一兩樣」卻堆滿...1.3萬人笑：被下符了

▲許多民眾都很喜歡到知名賣場好市多採購。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

知名美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品聞名，不時就會引發搶購熱潮。不過就有網友發文，表示自己和老婆去好市多採購，但老婆卻堅持不要拿推車，還說「拿一兩樣就要走了」，但原PO還是推了推車，結果最後老婆果然買了一整車的「戰利品」，貼文一出引來1.3萬名網友按讚，紛紛表示非常有同感。

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一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，表示自己跟老婆去賣場好市多購物，詢問老婆：「要推推車嗎？」老婆卻堅持不要，並說：「不用，拿一兩樣就要走了。」但原PO還是推了一台車尾隨在後。

▲網友表示老婆說只買一、兩樣，最後卻整車都是「戰利品」。（翻攝自Costco好市多商品經驗老實說臉書）

結果不出原PO所料，結帳時老婆買了整整一大車的商品，表情還一臉無辜，原PO說：「很意外嗎？！當我這幾年婚姻白修的嗎？」原PO表示，原本只是想買沖泡飲和折價的餅乾，但最後結帳時卻一整車都是「戰利品」，開玩笑說「說好的只拿一兩樣呢」。

貼文PO出不到1天的時間，就引來1.3萬名網友按讚。網友紛紛留言表示認同，「如果沒有推推車，只能買兩人雙手拿得了的量，但一推推車，就會不自主的逛起來。我試過」、「是你自己說要推推車的，不多拿一點怎麼可以」、「我老公都阻止我推車，因為只要有推車，一定是裝好裝滿」、「車車應該被下過符了，會讓人忍不住放東西進去」、「真的！拿推車就會一直狂買，屢試不爽啊」、「哥，專業」。



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