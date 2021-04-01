母遺骨「被吸進吸塵器」！家屬等待撿骨收通知...崩潰求償850萬

▲日本京都一家殯儀館發生員工未認確死者家屬是否完成撿骨，就將死者遺骨吸進吸塵器的重大疏失。（示意圖／Photo-AC）

圖文／鏡週刊

日本京都一間殯儀館發生嚴重疏失，工作人員未確認死者家屬是否已完成撿骨，就將死者的遺骨吸進吸塵器內，令死者家屬極為不滿，向法院提起訴訟，求償約新台幣850萬元。死者家屬的律師指出，日本從未發生過類似的訴訟案，死者的遺骨被吸進吸塵器更是前所未聞。

據《京都新聞》報導，一名90多歲的婦人在去年11月18日過世，家屬在當月20日的告別式結束後，將母親移往京都府宇治市立殯儀館進行火化，沒想到家屬們在等待撿骨時，工作人員竟通知他們「因人員疏失，不慎將遺骨全吸進吸塵器裡」，讓家屬們崩潰難以接受。

家屬們在工作人員的引導下來到火爐旁，發現火爐平台上只下剩些許白色粉末，無法確認是否為母親的骨灰。工作人員解釋，遺骨經過高溫燃燒，很難透過DNA鑑定出身分，且遺骨在進入集塵器時會被分解得更細碎，從形狀上難以辨別灰塵與骨灰。

由於該殯儀館為宇治市市政府所核可的業者營運，家屬們認為殯儀館受政府單位認可，獲得行使火葬的「公權力」，殯儀館員工等同於公務人員，因此向市政府求償約新台幣850萬元。

家屬們痛批殯儀館因工作人員的疏失，讓他們「失去母親遺骨，造成巨大精神痛苦」，希望能把母親的骨灰找回來，但「這願望再也無法達成了」。家屬們的律師表示，日本從未發生過類似訴訟案。對此，宇治市市政府則認為，由於該事件尚有爭議，目前不便發表任何評論。



更多鏡週刊報導

水泥封屍案凶宅半價售出 鄰居驚呼「買到賺到」

熱心解繩抱下上吊死者 20歲禮儀師1月後「複製死法」亡

等不到向小叔買的「23萬骨灰罈」 人妻怒吼：連佛跳牆都沒得煮