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愛情賓館「特殊設備」操到壞　鄉民嗨翻：絕對要試一次

某日本摩鐵房內有「特殊設備」，引鄉民朝聖。（翻攝自Hotel Luna官網）

▲某日本摩鐵房內有「特殊設備」，引鄉民朝聖。（翻攝自Hotel Luna官網）

圖文／鏡週刊

日本愛情賓館花招百出，除了「傳統上」常見的八爪椅、水床、全身鏡，甚至還有各種不同精彩主題，諸如病房、教室或監獄等。不過最近日本網路上流傳一間有著「特殊稀有設備」的愛情賓館，讓鄉民直呼：「這個實在太讓人『砰磅叫』了！」

這間位於日本宮城縣的愛情賓館「Hotel Luna仙台分店」，乍看之下與其他一般摩鐵無異，不過其中的305號房卻有著完整的太鼓達人遊戲設備、605號房則有一整套的跳舞機，讓電玩迷直呼：「不論花多少錢都想要遠征用一次看看！」

Hotel Luna的某間房內有完整一套太鼓達人的設備。（翻攝自Hotel Luna官網）

▲Hotel Luna的某間房內有完整一套太鼓達人的設備。（翻攝自Hotel Luna官網）

這2間遊戲主題房的房價從平日休息2小時的日幣6,900元（約新台幣1,803元），到假日連續使用10小時的日幣10,900元（約新台幣2,847元）不等，入住期間都能免費使用機台，加上還有大型液晶螢幕、按摩浴缸、投影幕等設備，若跳脫愛情賓館的「一般用途」，或許算是另類的玩樂選擇。

房內有跳舞機的摩鐵並不多見。（翻攝自Hotel Luna官網）

▲房內有跳舞機的摩鐵並不多見。（翻攝自Hotel Luna官網）

不過日本鄉民仍發揮無限創意，有的說：「可以挑戰用GG打太鼓達人吧」「要不要放出音樂，配合太鼓達人的節奏扭腰？」還造句「太鼓達人咚咚，床上一起砰砰！」由於此發文在日本引起高度討論，Hotel Luna也主動出面宣傳是自家設備沒錯，不過目前正在故障修理中，鄉民得知後不禁提問：「到底是怎麼『用』壞的？」


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