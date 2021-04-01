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中共無人機近期繞東沙島飛行　海巡署：不排除進行偵蒐

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

記者林銘翰／台北報導

海巡署副署長許靜芝1日表示，中共持續在軍事上強化對台的威懾， 除定期派遣軍機、艦於我周邊海域巡弋外，近期亦掌握中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為將隨台美關係深化而增強。

國安局長陳明通1日率領海洋委員會海巡署、國防部、外交部、陸委會、經濟部、農委會等部會赴立法院外交及國防委員會，以「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」為題進行專案報告，並備質詢。

許靜芝表示，中共持續在國際外交上對台打壓及孤立，在軍事上亦強化對台的威懾，除了定期派遣軍機、艦於我周邊海域巡弋外，近期亦掌握中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為將隨台美關係深化而增強。

許靜芝指出，近年中共不斷強化軍事及遠海打擊能量，對台灣的威懾行為將不減反增，亦不排除透過「民兵船」、「海警船」、「軍艦」之三線機制對我國本島及周邊外離島等給予壓迫，或可能引起小規模摩擦及突發事件，我方須持續關注以利即時因應。

許靜芝說明，海巡署持續與國防部及國安局等友軍單位進行情資交流，並透過駐外人員，積極與駐在國海 上執法單位意見交流，掌握周邊海域情勢。此外，海巡署也組成內部專案小組，研析美中及敏感海域情資，強化應處海上突發事件。

許靜芝也說，海巡署透過與友軍建立之聯繫對話機制，共同掌握及應處海上狀況，如發現異常徵候，除立即派遣艦艇並結合雷達進行監控、識別及蒐證，同時通報國防部策應及支援，以利狀況應處。

許靜芝強調，海巡署運用雷達、守望及巡邏三道監偵幕，嚴密掌握周邊海域陸船動態，以「先期部署、預置兵力、彈性運用」原則調派艦艇能量，並依據「常用勤務執行標準作業程序彙編」妥處異常船舶動態等情，各種突發狀況均訂定應處計畫，並定期辦理演練熟悉流程。

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