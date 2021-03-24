搜救上尉潘穎諄第3天！軍方出動「紅雀二型無人機」…雨勢過大停飛

記者吳世龍、戴若涵／屏東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。目前搜救進入第3天，稍早軍方出動無人機搜救，但因氣候因素一度停飛。

▲▼搜救上尉潘穎諄第3天，軍方出動無人機搜尋。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

空軍4架F-5E戰機22日下午2時30分於台東志航基地起飛，執行訓練任務，不料，下午3時06分其中2架戰機飛行至屏東縣牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4海浬處時，雷達光點突然消失。

陸海空全面進行搜尋，屏東九棚派出所22日下午4時14分先於台26線73K處尋獲1具傘具連座椅；國防部黑鷹直升機於16時41分，於海上發現中尉羅尚樺，但羅尚樺被救起時已失去意識，經送往台東馬偕醫院搶救過後，傍晚5時45分仍不幸宣告不治。

經漏夜搜尋，搜救人員23日上午7時左右先在九棚大沙漠岸際發現一隻飛行軍靴及部分機體殘骸，中午進一步在距離旭海漁港南方約15公里處的屏東南仁港附近沙灘，發現疑似大片戰機殘骸、油箱隔熱海綿，傍晚則是在南仁路潮間帶附近找到一個空軍頭盔，但無法證實該頭盔為羅尚樺抑或潘穎諄所有。

搜救行動進行至第3天，軍方24日一早出動紅雀二型無人機協助搜救，但由於雨勢逐漸變大，目前已停飛。潘穎諄親友仍懷抱希望，「希望阿諄趕快回來。」