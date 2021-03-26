　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

刺青／刺青師傅。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子被殺之前，脖子被迫刺上女友名字。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州22歲男子尤尼斯(Younis Alhassinyani)上月突然失蹤，後來被人發現陳屍在一條水溝中，脖子有致命槍傷。本案近來開庭，涉案者竟然多達5人，且其中1人是死者女友佩雷斯(Erika Perez)，詭異的是，她在行凶之前還找來刺青師，強迫在受害者脖子上刺上她的名字。

事件上月1日發生在阿靈頓(Arlington)一公寓中，佩雷斯被警方找上時，辯稱和男友吵架後就把對方趕出家門，也不知道對方下落，不過刺青師出庭表示，當晚除了佩雷斯和尤尼斯，還有另外4名男子，他目睹佩雷斯與男友爭辯外面女人的問題後，就把對方綑綁起來，脅迫他得幫忙刺青，刺青完成後，尤尼斯就和4男一起離開公寓。

警方表示，4名共犯分別為21歲的羅德里格斯(Pedro Angel Rodriguez)、23歲的賈克斯(Justin Jaxs Salinas)與21歲的德爾加迪洛(Benjamin Delgadillo)，還有1人目前仍在逃中，3人坦承，佩雷斯要他們把尤尼斯帶走，他們把人帶到高速公路上行凶，後來再把屍體丟棄在一條水溝中。

目前3男均被指控謀殺罪，佩雷斯則被控使用致命武器攻擊、綁架、隱瞞案情等重罪，刺青師則沒被起訴，本案仍在審理中。

►聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
「超兇老闆娘」彎腰撈麵！一週打趴20年老店　C奶本尊神出
3女留民宿Google負評挨告　判有罪拘役再賠30萬
2020年十大爆肝行業出爐　醫護只排第二
小三遭正宮當街「扒光」！　圍觀群男竟衝上前包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

差幾公分就穿肺！　男公司健檢發現「10公分長刀」藏體內14個月

家附近撿到2顆圓形炸彈　7歲男童和9歲友「開心玩球」被炸死！

新婚15天就懷疑外遇！妒夫斧頭斬斷妻子雙手　把她丟森林中等死

女主人散步突然倒地抽搐　「醒來在救護車上」忠心愛犬攔車救命

惡男鏡頭前砍死舅舅再殺母　母同事視訊意外目睹恐怖過程

比基尼不小心鬆開！24歲辣妹被罵「就是愛露」　被男友活活打死

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

日JR列車撞小客車「起火燃燒」…64名乘客急逃！　汽車駕駛竟失蹤

「長賜號」卡住蘇伊士運河 俄推「北方海道」替代航道

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

日JR列車撞小客車「起火燃燒」…64名乘客急逃！　汽車駕駛竟失蹤

「長賜號」卡住蘇伊士運河 俄推「北方海道」替代航道

小三遭正宮扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺！　若卸除貨櫃…運河恐停擺兩周

脫困前得先挖8座泳池淤沙！長賜號「塞住」運河...160艘船都在等

菅義偉4月訪美！將邀拜登出席東京奧運　台海和平安定成重要議題

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

房地合一2.0打到靠爸族　賴正鎰：年輕人更買不起房

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

宏佳騰投靠鴻海MIH電動車大聯盟　參一腳「發展微型自駕車」

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

預售屋客變階段「加裝電動車車充？」他猶豫了　網勸：撩下去吧

小賈索休養25天回歸「自曝確診」　聖堂射手2年還沒領暴龍冠軍戒

牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

民眾提勞退新制自選標的　勞動部：預計下半年啟動意願調查

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

雲林義交大隊長集資30萬　購贈車輛輔助照明守護長者學童

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

國際熱門新聞

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

中國最快6年內攻台？共軍首度回應

長榮擱淺最新衛星照！　專家透露「最快解放時間」

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

最新畫面曝光！長榮貨輪船頭露出

小三遭扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長榮貨輪卡住原油木漿　恐再掀衛生紙之亂

長賜輪讓運河大塞車　專家：晚了1年！

海軍上尉帶越南妹開房3P　遭拒怒縱火

拜登上任後首次　台美簽合作備忘錄強化海巡合作

「最孤獨怪手」爆紅！全網狂刷迷因

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

長榮卡蘇伊士　全球1小時耗114億

更多熱門

相關新聞

輝瑞「6個月至11歲兒童疫苗」試驗開跑！

輝瑞「6個月至11歲兒童疫苗」試驗開跑！

美國製藥廠輝瑞（Pfizer）25日透露，該公司將在6個月大至11歲的孩子們身上，進行兒童版新冠疫苗的測試，以研究疫苗對兒童的效力、耐受性與安全性，並預計將在今年下半年獲得試驗數據。

拜登記者會「結巴又忘詞」還自曝超想川普　

拜登記者會「結巴又忘詞」還自曝超想川普　

美參議員提法案　要求適當對待台政府

美參議員提法案　要求適當對待台政府

拜登終於對北韓「硬起來」！

拜登終於對北韓「硬起來」！

撞球界「黑寡婦」近照曝！樂觀面對癌末化療

撞球界「黑寡婦」近照曝！樂觀面對癌末化療

關鍵字：

刺青殺人命案德州Younis AlhassinyaniErika Perez北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面