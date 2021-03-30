　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

記者羅志華／台北報導

已婚于姓房仲，不滿同事江姓人妻遭另名林姓人夫前男友騷擾，私下擬定「除髒狼」計畫，不僅夥同江女在林男營業車裝追蹤器，更於行兇前重訓強身，於2020年4月間在北市萬華，堵到林男上前狠砍18刀，使對方傷重不治；林妻在審理中一度痛哭，于男這18刀砍倒了3個家庭，北院30日依殺人罪判9年8個月。

▲▼于姓房仲萬華殺人出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲萬華于姓房仲不忍江姓女同事被騷擾，狠砍林姓情敵18刀致死，北院30日依法判刑。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

于男於審理中表示，他得知江女遭林男騷擾後，幾次出手幫對方躲著對方，不料某次江女被林男堵到，他在電話中聽江女向林男痛哭求饒，當下一陣心酸，從無奈轉為憤怒，決心展開「除髒狼計畫」。

2020年4月間，于男憑先前在林男計程車上裝的追蹤器，於萬華地區堵到林男，法院勘驗監視器畫面時，只見雙方擦身而過，林男突然轉身，一刀衝刺捅向林男，隨即雙方開始扭打，于男在打鬥過程中捅了共18刀，林男在醫院昏迷3月後，家屬忍痛拔管。

▲▼ 萬華仲介砍無辜運將 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲案發當時監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

于男到案時，謊稱是因業績不好才隨機殺人，經檢警調查後，才牽扯出這段三角關係，但江女一度與林男切割，還稱對方「管太多」，但林妻律師質疑，2人根本是說好于男扛責，檢方調查後，認江女沒參與殺人犯行，依裝追蹤器犯妨害秘密起訴。

于男出庭時，數度向家屬道歉，辯稱案發當天只是想嚇嚇林男，不料2人發生爭執，他才會在慌亂中不慎桶死林男，但林妻相當不能諒解，不解丈夫到底犯了甚麼大錯，讓于男要這樣狠下殺手，痛訴「這樣對我們公平嗎！？」北院30日依殺人、妨害秘密罪，判于男9年8月、江女8個月。

▲▼台北驚傳隨機殺人！路人男身中多刀　他聽警車聲秒逃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼案發現場就在派出所附近（資料照／記者黃彥傑攝）

▲▼台北驚傳隨機殺人！路人男身中多刀　他聽警車聲秒逃。（圖／記者黃彥傑攝）

▼江女到案時，一度把責任都推給于男，檢方調查後，認為她沒參與殺人犯行，依妨害秘密罪起訴。（資料照／記者羅志華攝）

▲▼ 萬華房仲殺人案，江姓女房仲出庭 。（圖／記者羅志華攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
獨／香蕉才做完正顎手術　醫檢查看傻：要再開刀
摩斯妹累翻！5外送員接萬元大單遭放鳥　平台回應了
清明連假爽放10天！　文化、淡江大學生樂壞了
北市街訪遇「天母房東」　手戴700萬瑞士名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男黃昏戀　多喝一杯咖啡被「雞婆」店長唸到不行卻賺到了

台中男遭撞命危...救護車途中又挨撞！延誤10分鐘再送醫救不回

快訊／高雄31歲女5樓墜落砸凹車　送醫搶救

「白嫩人妻」抬轎班勾纏人夫！她糊一片羞喊：你吃掉的…正宮崩潰

快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

抓到詐騙車手炫富！新北警竟趁機A走30萬　判刑6年定讞

開吉跳針逼道歉男！女駕駛一個動作遭扯髮撞頭　驗傷提告再求償

「我撿到百萬現金！」運將急送派出所婉謝紅包　失主超感動

婦直行撞死「違規左轉騎士」！和解金896萬賠不起哭求判輕　結局曝

持刀搶運將7千多...基隆男「剛花40元買珍奶」！還沒喝完就被抓

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

桃園男黃昏戀　多喝一杯咖啡被「雞婆」店長唸到不行卻賺到了

台中男遭撞命危...救護車途中又挨撞！延誤10分鐘再送醫救不回

快訊／高雄31歲女5樓墜落砸凹車　送醫搶救

「白嫩人妻」抬轎班勾纏人夫！她糊一片羞喊：你吃掉的…正宮崩潰

快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

抓到詐騙車手炫富！新北警竟趁機A走30萬　判刑6年定讞

開吉跳針逼道歉男！女駕駛一個動作遭扯髮撞頭　驗傷提告再求償

「我撿到百萬現金！」運將急送派出所婉謝紅包　失主超感動

婦直行撞死「違規左轉騎士」！和解金896萬賠不起哭求判輕　結局曝

持刀搶運將7千多...基隆男「剛花40元買珍奶」！還沒喝完就被抓

說．流行／一雙抵十雙！前Chloé設計師創立「慢時尚鞋履」款款經典

桃園男黃昏戀　多喝一杯咖啡被「雞婆」店長唸到不行卻賺到了

巴西警方執法過當！女老闆遭鎖喉38秒慘死瞬間曝光

惡警執法過當！女老闆被「勒頸38秒」痛苦昏死　13歲女兒崩潰求饒

Sony正式公告今夏將關閉PSP、PS3線上商城　未來僅可下載購買過遊戲

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收

影／翁茂鍾澄清！從未追殺諸慶恩遺孤　媒體穿鑿附會如曾參殺人｜行動法庭 第115集

外酥內軟饕客最愛！台中古早味排骨皮薄多汁　必搭台式手工辣泡菜

兒童節連假　宜蘭綠博12歲以下免費入園！新北市民百元暢玩延2天

社會熱門新聞

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

台版「八兩金」騙色60妹　受害者照片曝光

高雄28歲騎士全身血！　4車包圍、8惡煞球棒痛毆頭部

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

明星高中偷拍四腳獸3學生找到了

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

板橋長賜倫　公車追撞「塞住三線道」

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

惡狼吃定女子不敢聲張　性侵4次得逞

議員投資好會賺　數十億土方利益惹殺機

快訊／高雄大寮塑膠廠深夜傳火警！消防急佈線搶救

恐怖男夜闖義大女宿找前女友！踹門狂喊：人交出來

警兒性侵受害女慘況曝！家人收和解金要她離開南投

更多熱門

相關新聞

持刀搶運將7千多　他飲料沒喝完就被抓

持刀搶運將7千多　他飲料沒喝完就被抓

基隆市中正路29日晚間，發生一起計程車搶案，事發當時，一名謝姓男子要下車時，拿出事先藏好的刀子，抵住吳姓司機的頸部，搶走現金7千多元、手機、計程車後，立即開車逃逸。

即／台64線民生匝道口3車連環撞　1駕駛送醫交通回堵

即／台64線民生匝道口3車連環撞　1駕駛送醫交通回堵

板橋長賜倫　公車追撞「塞住三線道」

板橋長賜倫　公車追撞「塞住三線道」

Lulu跟許瑋甯搶邱澤...拍照硬擠旁邊

Lulu跟許瑋甯搶邱澤...拍照硬擠旁邊

快訊／長賜號卡運河歷經150小時上浮成功

快訊／長賜號卡運河歷經150小時上浮成功

關鍵字：

萬華房仲殺人妨害秘密影音

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面