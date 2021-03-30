快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

記者羅志華／台北報導

已婚于姓房仲，不滿同事江姓人妻遭另名林姓人夫前男友騷擾，私下擬定「除髒狼」計畫，不僅夥同江女在林男營業車裝追蹤器，更於行兇前重訓強身，於2020年4月間在北市萬華，堵到林男上前狠砍18刀，使對方傷重不治；林妻在審理中一度痛哭，于男這18刀砍倒了3個家庭，北院30日依殺人罪判9年8個月。

▲萬華于姓房仲不忍江姓女同事被騷擾，狠砍林姓情敵18刀致死，北院30日依法判刑。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

于男於審理中表示，他得知江女遭林男騷擾後，幾次出手幫對方躲著對方，不料某次江女被林男堵到，他在電話中聽江女向林男痛哭求饒，當下一陣心酸，從無奈轉為憤怒，決心展開「除髒狼計畫」。

2020年4月間，于男憑先前在林男計程車上裝的追蹤器，於萬華地區堵到林男，法院勘驗監視器畫面時，只見雙方擦身而過，林男突然轉身，一刀衝刺捅向林男，隨即雙方開始扭打，于男在打鬥過程中捅了共18刀，林男在醫院昏迷3月後，家屬忍痛拔管。

▲案發當時監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

于男到案時，謊稱是因業績不好才隨機殺人，經檢警調查後，才牽扯出這段三角關係，但江女一度與林男切割，還稱對方「管太多」，但林妻律師質疑，2人根本是說好于男扛責，檢方調查後，認江女沒參與殺人犯行，依裝追蹤器犯妨害秘密起訴。

于男出庭時，數度向家屬道歉，辯稱案發當天只是想嚇嚇林男，不料2人發生爭執，他才會在慌亂中不慎桶死林男，但林妻相當不能諒解，不解丈夫到底犯了甚麼大錯，讓于男要這樣狠下殺手，痛訴「這樣對我們公平嗎！？」北院30日依殺人、妨害秘密罪，判于男9年8月、江女8個月。

▲▼案發現場就在派出所附近（資料照／記者黃彥傑攝）

▼江女到案時，一度把責任都推給于男，檢方調查後，認為她沒參與殺人犯行，依妨害秘密罪起訴。（資料照／記者羅志華攝）

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