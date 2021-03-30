玩弄自己給小王看...辣人妻「一次15分鐘」！最常約到宿舍激戰

▲林男與花花發生性關係，被依法判賠60萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pexels）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）為夫妻，但他某日卻突然收到一名林姓男子，傳送花花摸胸的照片，並告知其被戴綠帽一事。此外，林男也坦承，曾與花花曾發生性關係，且對方還會玩弄自己給他看。對此，台中地院審理後，依法判林男須賠償阿傑60萬元。

阿傑主張，林男日前突然傳送花花撫摸胸部的照片給自己，並不斷傳訊息聲稱，要提供戴綠帽之證據，而兩人相約談判後，林男則坦承曾與花花視訊互看裸體，且曾經發生性關係，林男也提到，「我有的僅有一張她自拍的煽情照片，她還會玩自己給我看」等語。

林男則表示，自己與花花認識大約5年，初期一個月見面一次，當時對方向自己謊稱其為外勞，而大約是在1、2年前，花花會於清晨5、6點約他吃早餐，當時自己就覺得很奇怪，因此跟蹤對方回家，這才發現對方已經有家庭，從那時開始就一直與對方保持朋友關係。此外，林男也表示，從那之後花花就會一直向自己表白，還希望自己可以將她的子女當作自己孩子，要求對方等她離婚。

林男也說，這5年來的見面，地點大多是在自己上班的公司前，而原因則是因為花花來向自己拿錢，而他住院治療時，花花也曾到醫院探望，兩人並無其他超越一般男女分際之行為，且大部分都是花花主動邀約。此外，林男也說，自己每天與花花視訊15分鐘，視訊時對方就會說要做家事，要自己陪小孩聊天，有時候則會擠乳溝給自己看，但並不是自己要求，而林男也表示，雖然花花到庭證稱兩人有發生性關係，但並無實質證據，認為對方應該是因為積欠債務，不願意還錢，所以才會故意引導。

花花到庭證稱，兩人從2015年間開始交往到2020年2月，最近一次發生關係時，是在林男的公司宿舍，大約每個月會發生1到2次性行為，而她也提到，「因為林男以前住在宿舍，所以我們都會約在宿舍附近，剛開始第一次是心甘情願的，後來林男還有約我到宿舍發生性行為，我不願意，但他就跟我說，『妳若沒來試試看啊、妳是不是有男人了、妳是不是喜歡妳老公了』還會說我用加班當藉口。」

花花也提到，林男威脅自己說，如果不繼續與他發生性行為，就要將兩人的事情告訴丈夫，因此她才會因為害怕，繼續與對方發生關係，而她也說，「我與林男發生性行為時，他應該有錄影，不知道他有沒有拍照，但因為當時手機是他拿著的，我也沒有看過影片，但當時他有拿手機對著我的臉，也有錄生殖器畫面。」

花花還說，「林男威脅我用手機拍胸部照片給他看，私密處則是要求我用視訊方式給他看」，而花花也提到，兩人還沒交往時，林男就已經知道自己已婚，甚至還有問自己老公的職業。對此，法官勘驗幾人陳述、對話紀錄等後，認為兩人之間已非一般友人之對話，顯見兩人已非單純朋友關係，因此判林男應賠償阿傑新台幣60萬元。