「無敵大奶妹」藏暗密碼！買家上車嚴選漂亮小姐　揪迷彩包黑幕

▲台中販毒集團為躲避警方追緝，將毒品販賣訊息包裝成色情簡訊。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名連姓男子與綽號「小樹」的男子，2020年在微信上以「閃電俠來電搶購」的帳號，傳送「嚴格挑選漂亮小姐」、「廢話不多說，無敵大奶妹」等訊息，以色情簡訊為偽裝，向不特定人士兜售毒品咖啡包，遭檢警喬裝成買家後依現行犯逮捕。台中地方法院依販賣毒品未遂罪，判處連男有期徒刑1年11月，全案仍可上訴。

販毒集團為躲避警方的查緝，以色情用語來躲避網路警察的追緝，傳送「全面更新，各位親愛的朋友，嚴格挑選漂亮小姐」、「廢話不多說，無敵大奶妹，有怪味我包起來迷彩AAPE 1：600，5：2700，10：5000」等字眼，來向不特定人士兜售混有三級毒品與四級毒品成分的毒品咖啡包。

警方獲線報後，喬裝成買家，和連姓男子約定以4800元購買毒品咖啡包，連男負責出面買賣，「小樹」則在幕後下達指令。雙方約定好見面地點以後，「小樹」要求員警乘坐由連男所駕駛的車輛，並在車內進行毒品交易，順利上車後警方當場表明查緝，以現行犯逮捕連姓男子，查扣其車上毒品咖啡包共10包、手機與現金3萬多元，並依販賣毒品未遂罪移送法辦。

法官認為，警方此次的誘捕行動，雖然連男與其所販賣的毒品咖啡包人贓俱獲，但並沒有實際買受之意，且是在警方監視下伺機逮捕，實際上並不能算是真正的買賣，僅能依販賣毒品未遂罪嫌處置。唯因綽號「小樹」的男子姓名年齡資料不詳，無法處置，依販賣毒品未遂罪，判處連男有期徒刑1年11月。

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