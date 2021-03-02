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社會 社會焦點 保障人權

現行犯逮捕直送法院審理？　劍青檢改建議：修法保障人權

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲劍青檢改將辦研討會建議修法，現行犯遭逮捕後直送法院決定強制處分。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

近來因檢察官同時開庭訊問4案人犯是否需懲處，在檢察體系內引發爭議，檢改團體「劍青檢改」認為有必要一次檢討值班問題，將和新時代法學社共同舉辦研討會，邀請檢、審、律以及學者一起討論優化值班案件質與量，包括目前現行犯遭逮捕後，先送檢察官決定是否聲押等強制處分，是否改為直送法院審理，以保障人權等重大變革議題。

台中地檢署洪姓檢察官2020年在同一偵查庭內，同時訊問4名互不認識的酒駕案被告，被台中高分檢認為違反偵查不公開、有重大違失，中檢決議不懲處，台中高分檢主任檢察官則建議洪姓檢察官自請評鑑，引發一、二審內部爭辯。

由於事件起因於各地檢署的內勤值班制度，每天都有檢察官須輪流值班24小時做內外勤工作，其中外勤主要處理意外死亡、犯罪現場勘查，內勤則負責處理通緝犯或現行犯逮捕後的司法偵訊、強制處分工作，遇到警方執行春安、斬手、擴大酒駕臨檢等特殊專案期間，內勤案件動輒破百件，工作量驚人。

劍青檢改為此舉辦研討會，邀請實務與學界，一起研究我國檢察官內勤值班制度，與相關法律規範，是否合憲、合理，將分3個場次分別討論是否修法擴大《刑事訴訟法》中「准不予解送」的範圍，減少內勤案量，擴大之修法可行性；是否比照德美日立法例，基於保障人身自由，未來現行犯逮捕後直接解送法院，由法官審理強制處分；以及探討現行檢察內勤資源困境與實務優化。

研討會預計3月20日下午，在文化大學延平南路館圓形演講廳舉行，現職檢察官、法官、律師、法律及社會科學院系師生、立法委員助理，現場出示證件即可現場免費報名參加。

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